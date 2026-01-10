綠高雄市長初選4搶1下周民調 陳其邁籲選後要團結：我們不能輸

民進黨高雄市長初選「4搶1」，下周將展開民調作業決定人選。高雄市長陳其邁今天（10日）表示，初選民調還有2天時間就要進行，呼籲所有參選人以平常心面對，最後交由市民決定，他也強調，初選結束後必須團結，「高雄我們一定不能輸」。

陳其邁10日出席「2026高雄富邦馬拉松」活動。（圖／翻攝高雄市府官網）

陳其邁今天出席「2026高雄富邦馬拉松」活動，他指出高雄富邦馬拉松已邁入第16年，今年新增北高雄路線，沿途可欣賞海景、人情味與在地美食，並加入恐龍、吉祥物等趣味競賽，希望吸引更多市民與跑者參與，也藉由賽事提升運動風氣並帶動觀光。

廣告 廣告

對於民進黨高雄市長初選，陳其邁表示，目前所有參選人都展現君子之爭與良好風度，期待4位候選人都能盡力而為、維持好的風度，彼此給予祝福。他認為，在初選結束後一定要團結一致贏得大選，「這是我對4位候選人的期待」。

談及高雄發展，陳其邁說，高雄正處於城市與產業轉型的關鍵時期，城市發展從來不是順風順水，而是在許多困難中前進。他坦言，高雄的城市轉型是一場「沒有退路的競爭」，如果沒有持續往前就一定會落後，面對產業轉型更是一場必須克服逆境的過程。

陳其邁認為，高雄市長必須具備相當大的魄力，能在各項關鍵轉型時刻帶領城市前進，這也是市民共同的期待。他表示，市長一職並不好做，不只需要很強的抗壓力，更重要的是要一路堅持民主理念，以及民進黨對人權與改革的核心價值。

陳其邁10日出席「2026高雄富邦馬拉松」活動。（圖／翻攝高雄市府官網）

高雄市議員林智鴻也表示，選後必須快速團結整合，盡速籌建決賽競選團隊。他認為，勝出的參選人與邁市府盡快做政策接軌，哪裡做不夠的，盡速提出政策主張。林智鴻強調，在決賽勝利才是真正的勝利，勝利的目的不是個人勝利，而是要帶著高雄在世界變局中方方面面都勝利。

延伸閱讀

賴清德社宅政見恐跳票？劉世芳認了：因土地不夠

賴清德稱在野黨「為德不卒」 王鴻薇嗆爆：你無作為才缺德！

在野擬先通過新增預算？ 賴清德嗆「為德不卒」、搬出AIT了