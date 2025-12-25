綠高雄市長初選4搶1殺紅眼 郭正亮預測：賴瑞隆、邱議瑩PK

藍綠白各陣營已陸續展開2026九合一選舉布局，其中高雄市長部分，國民黨昨（24）日中常會上正式拍板，徵召立委柯志恩參選。至於民進黨方面，黨內初選呈現4搶1局面，對此，前立委郭正亮分析，目前真正呈現拉鋸的，其實是賴瑞隆和邱議瑩，民調幾乎不分上下，最終應該是由這2人進行PK。

民進黨立委邱議瑩。（資料照／中天新聞）

郭正亮昨日在中天新聞政論節目《綠也掀桌》談及高雄市長選戰，雖然民進黨內初選有賴瑞隆、邱議瑩、林岱樺和許智傑表態，但根據目前前況，賴瑞隆與邱議瑩的確是正面對決，「兩個人真的是在PK，而且數字非常接近」。

民進黨立委賴瑞隆。（資料照／中天新聞）

至於外界憂心，總統身兼民進黨主席的賴清德是否會介入初選？郭正亮認為應該不太可能，或許他心裡會想「那就算了」，而且邱議瑩對賴清德也沒有仇。

另外2位人選部分，其中最初表態、民調最高的林岱樺是否還有機會？郭正亮直言「不可能了」，尤其現在林岱樺的民調也不高，先前還被爆出寺廟捐款相關爭議，聲勢明顯受挫。

前立委郭正亮直言目前綠營高雄市長初選就是邱議瑩和賴瑞隆PK。（資料照／中天新聞）

主持人李珮瑄問到，難道寺廟捐款比賴瑞隆兒子涉嫌校園霸凌事件還過分？郭正亮回應，林岱樺現在民調已經落到第4，而且差距約10個百分點左右，已在這場戰役中漸行漸遠。最後他預估林岱樺會妥協，必竟林身上還有官司，屆時恐會面臨殘酷選擇，「是要被法辦，還是繼續當立委？」

