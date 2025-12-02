綠高雄市長初選4搶1 林岱樺.邱議瑩立院同框零互動
高雄市 / 綜合報導
2026高雄市長選舉，民進黨內部四強相爭，要爭取提名，而最近也有一些民調陸續公布，結果也不盡相同。上個週末，上報公布民調，邱議瑩支持度最高；而TVBS昨(1)日也公布民調，是賴瑞隆支持度領先，而且賴瑞隆是綠營四位人選中唯一贏過國民黨立委柯志恩的。學者說明，民調的方式、抽樣等，都會影響民調結果，像是政黨傾向的比例通常要考量一般情境。而11月30日，林岱樺跟邱議瑩分別在高雄鼓山、以及鳳山進行造勢，昨日兩人就在立法院同時現身，兩人不但零互動，明明坐在附近，但林岱樺把頭撇向另一邊，耐人尋味。
民進黨高雄女力，立委邱議瑩和林岱樺選在同一天舉辦造勢活動。兩邊場面相比，林岱樺在台上講得激動，台下卻有一些空位。隔一天，兩人在立法院碰頭似乎還是有煙硝味。 林岱樺對陳亭妃微笑示意，但邱議瑩其實就在她旁邊幾個位置，完全沒給彼此「面對面」的機會。
2026民進黨高雄市長黨內初選，競爭白熱化，哪些大咖來挺誰也成了競爭指標，前行政院長蘇貞昌為邱議瑩站台，賴瑞隆不甘示弱，立刻釋出蘇貞昌推薦影片。而近期也有幾份民調公布，TVBS昨日公布最新民調，民進黨四位人選跟國民黨的柯志恩比，目前只有賴瑞隆領先柯志恩，不過以11月29日上報公布的民調來看，四位民進黨人選都領先柯志恩，其中邱議瑩的支持度最高。
而民調除了得關注趨勢，調查方式抽樣等也可能影響結果，以上報民調來看，上報公布的民調資訊，政黨傾向民進黨支持者有47.6%，國民黨支持者有8.4%，民眾黨則是4.7%。
另外以TVBS的民調來看，截至昨日晚間6點，尚未公布政黨傾向交叉分析。而以在TVBS民調中綠營領先的賴瑞隆而言，民進黨認同者有高達8成支持賴瑞隆；國民黨認同者則有近9成支持柯志恩；民眾黨認同者也有近8成支持柯志恩。中間選民當中，支持柯志恩的比賴瑞隆多3%，但仍有近4成表示尚未決定。
而TVBS民調中以年輕選民來說，56%表示支持賴瑞隆，26%支持柯志恩，各機構民調結果各有不同，還得看綠營初選辦法，屆時推出黨內最強。
