綠高雄市長初選4搶1 謝寒冰揭內幕「很多變數」

2026高雄市長選舉，民進黨立委賴瑞隆、許智傑、林岱樺、邱議瑩皆有意參選。資深媒體人謝寒冰認為，如今邱議瑩背後有前總統蔡英文、陳水扁以及前行政院長蘇貞昌力挺，但身兼民進黨主席的總統賴清德挺的是賴瑞隆，最後無論誰出線，對綠營都會造成很多變數。

《上報》日前委託《雨晴指標》公司進行民調，結果顯示邱議瑩以51.9％支持度大幅領先柯志恩的23.7％，更分別領先其他綠營的擬參選人。對此，謝寒冰昨（2）日在政論節目《新聞大白話》中指出，該民調真的蠻怪的，因為受訪民眾的政黨傾向，有47%支持民進黨，國民黨僅8%，比例太懸殊；謝強調，高雄雖然綠油油一片，但沒有差距這麼誇張。

謝寒冰認為，民調看看就好，且真正關鍵的是初選若有人作手腳，才會出現狀況；謝表示，邱議瑩背後有蘇貞昌、蔡英文、陳水扁等黨內大老出來挺 ，但賴清德挺的是賴瑞隆，若最後是邱出線，賴跟林岱樺會服氣嗎？反之若是賴出線，邱跟林會服氣？謝認為，這場初選不過結果如何，對綠營都會造成很多變數。

另外，謝寒冰說2022選舉國民黨選得不錯，這次要保住上次戰果非常不容易，其中包括宜蘭、彰化、嘉義以及新竹縣都開始出現問題，藍白要怎麼整合很重要，難道要眼睜睜看民進黨把位置拿走嗎？謝直言，很多地方縣市都出現國民黨、民眾黨沒有很強人選的情形，而民進黨已在地耕耘一陣子，對藍白是個警訊。

至於英蘇聯軍是否真的成形？謝寒冰表示，蔡英文跟蘇貞昌一起去淡江大橋剪綵、爬山，宣示意味濃厚，但關鍵點在於英蘇聯軍要發揮作用，若2026在賴的領軍下大獲全勝，2人還撼動的了賴清德嗎？關鍵變數就出現在這邊。

上述民調訪問地區為高雄市；訪問對象為調查區域內年滿20歲以上之成年民眾。本次民調訪問日期為114年11月24日至26日；有效樣本為1074份；抽樣誤差在95％的信心水準下，約±3.0個百分點。

