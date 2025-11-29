綠高雄市長最新民調！她首度超車對手
[NOWnews今日新聞] 民進黨高雄市長初選戰況越來越激烈，綠委邱議瑩、賴瑞隆、許智傑、林岱樺均有意爭取市長寶座，《上報》今（29）日公布最新民調，結果顯示邱議瑩以51.9%的支持度微幅領先其他3位候選人，且與賴瑞隆、許智傑的支持度落差都在誤差值。
對比式民調 邱議瑩支持度首度領先超車賴瑞隆
《上報》委託《雨晴指標》公司進行調查，依照民進黨初選採取的「對比式民調」，結果顯示，邱議瑩以51.9%支持度領先柯志恩23.7％，未表態為24.5％；其次為賴瑞隆以50.4%支持度領先柯志恩23.1％，未表態為26.4%；許智傑以50％支持度領先柯志恩23.7％，未表態為26.3％；最後一名是林岱樺以43.3％支持度領先柯志恩19.6％，未表態率為37.1％。
從政黨支持來看，民進黨支持者為47.6％、國民黨支持者為8.4％、民眾黨支持者為4.7%、台灣基進支持者為1.4％、時代力量支持者為0.7%、無任何偏好為30.3％、拒答為1.5%。
進一步分析政黨對比中民進黨支持者的意向，林岱樺／柯志恩是64%與7％；邱議瑩／柯志恩是84.1%與5.9%；賴瑞隆／柯志恩是79.1%與7.9％；許智傑／柯志恩則是80.9%與6.1％。
財劃法影響大 柯志恩連左楠鐵票區都輸綠營
從選區交叉分析來看，四名民進黨候選人都普遍領先柯志恩，一向被視為是國民黨鐵票區的第四選區（左營、楠梓），也呈現出柯志恩全數落後的現象；至於民進黨佔優勢的第七選區（三民），柯志恩支持度更是只介於13%至15%之間。黨內熟悉高雄選情人士研判，可能是近期財劃法議題，對國民黨在高雄選情造成打擊，導致柯志恩皆僅以20%上下的支持度大幅落後綠營參選人。
本次民調為《上報》委託《雨晴指標》公司進行，訪問地區為高雄市；抽樣方法採取分層比例隨機抽樣法，以中華電信高雄市電話住宅用戶為抽樣母體，依據比例樣本配置法分配區域樣本數，採分層比例隨機抽樣法選取住宅電話樣本。同時為了使原始未登錄的電話號碼也有機會被抽出，將同時採後二碼隨機的方式抽取電話樣本；訪問對象為調查區域內年滿 20 歲以上之成年民眾。
本次民調訪問日期為114 年11月24日至26日；有效樣本為1074 份；抽樣誤差在 95％的信心水準下，約±3.0 個百分點。
