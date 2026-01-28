綠高雄市長還有戲？賴瑞隆危機浮現 鍾沛君喊「她」還沒放棄

國民黨台北市議員李柏毅在政論節目中，批評民進黨高雄市長參選人賴瑞隆「沒聲量」，高雄市第三選區（大岡山）議員參選人蔡秉璁26日回嗆，如此斷章取義的低級操作手法與8年前的「韓流模式」如出一轍，痛批藍營低估高雄人智慧。對此，媒體人羅旺哲透露，原本跟賴一起競爭初選的參選人還在蠢蠢欲動，這才是賴的最大危機，參加同場節目的台北市議員鍾沛君也認為，此事非常有可能，邱議瑩還沒放棄。

對於李柏毅稱賴瑞隆「沒聲量」等說法，蔡秉璁反駁，賴瑞隆除連續19次獲得公督盟優秀立委認證，專業表現受第三方機關公評，他任內也為高雄爭取超過6000億元重大建設預算，積極投入高雄轉型，且賴瑞隆基層實力扎實，初選期間即有超過300位里長主動站出來相挺，民意基礎穩固。

廣告 廣告

對此，羅旺哲昨（27）日在政論節目《57爆新聞》中指出，民進黨高雄市長初選結果出爐後，不僅外界認為賴的聲量沒有想像中高，連民進黨內都有人這樣覺得，並透露他與民進黨朋友聊天，也有談到賴聲量拉不起來一事。

針對賴瑞隆被李柏毅稱「沒聲量」，引發綠營跳腳，羅旺哲表示，賴確實僅在1月13日達到聲量高峰，隔天立刻下降；羅更透露，原本跟賴一起競爭初選的參選人還在蠢蠢欲動，還在地方跑，雖然不知道這些人在等待什麼，但他們持續在地方活動跑，才是賴的最大危機。

鍾沛君則認同羅旺哲上述說話，並認為此事是有可能的，認為邱議瑩還沒有放棄，繼續保持自己的聲量跟溫度，不知道等什麼，但有備無患；鍾也認為，依照賴瑞隆的佛系打法，綠營與其花力氣解釋他是有聲量，還不如幫他創造真正的聲量。

【看原文連結】