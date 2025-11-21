綠高雄市長「初選4搶1」！郭正亮曝1人低調卻「最強」

政治中心／徐詩詠報導



面對2026年縣市長選舉，高雄市方面民進黨初選形成4搶1局面，包括立委林岱樺、許智傑、邱議瑩與賴瑞隆。對此，前民進黨立委郭正亮日前公開分析，點名其中1人低調到幾乎沒有新聞，但這似乎就是對方的選戰策略，打算溫溫的、慢慢地選。

郭正亮在政論節目《新聞大白話》中指出，據他了解，綠營內部普遍認為賴瑞隆應該會從初選中出線，但對方低調到幾乎沒有新聞。他進一步說，搞不好高雄市長陳其邁的策略，就是打算不要有新聞，就讓賴瑞隆溫溫的、慢慢地選。屆時，賴瑞隆若對上藍營柯志恩，雙方不容易打出火花，郭正亮認為這也是柯志恩的問題，她就怕沒有新聞。



郭正亮認為賴瑞隆低調到沒新聞，但猜測可能是初選上的策略。（圖／民視新聞資料照）他以另一名初選挑戰者邱議瑩做舉例，指出邱議瑩跟柯志恩好像有點故意捉對廝殺、拚民調。郭正亮認為邱議瑩比較火爆，充滿新聞，但同時反問，如果從電視上可以看到邱議瑩這麼多的地方問題，民進黨會沒看到嗎？

郭正亮指出邱議瑩跟柯志恩，兩人好像有點故意捉對廝殺。（圖／民視新聞資料照）

