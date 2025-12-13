綠高雄選將緊跟陳其邁 柯志恩緊盯綠營初選結果

高雄市 / 綜合報導

高雄大寮紅豆花田季今(13)日熱鬧登場，高雄市長陳其邁，以及要角逐民進黨2026年市長初選的4位立委們也全部到齊，把握假日活動機會，與選民互動「搏感情」，爭取最後出線的機會，而確定要代表國民黨出戰高雄市長的柯志恩也現身同場活動，她表示對手實力不容小覷，待綠營初選結果出爐，選戰步伐也會更加明確。

活動主持人說：「市長好，歡迎。」大寮紅豆花田季正式登場，高雄市長陳其邁受邀出席，行銷大寮紅豆，距離綠營初選只剩下最後一個月，立委們也抓緊腳步。

立委(民)林岱樺說：「(提出)契合人民需求的政見，解方，以及對於這個城市的願景，這才是岱樺最重要的主軸。」傾聽民意，提出最能夠最契合人民需求的政見、解方，另一邊邱議瑩也來了，穿梭在攤位之間，與民眾互動合照，同樣將初選焦點放在政見發表會。

立委(民)邱議瑩說：「會安排車隊掃街，下禮拜開始也要準備，這個電視政見發表會的一些排練的工作。」身為愛貓人士的賴瑞隆，同一場也現身，不只跟民眾握手，也不忘關心毛小孩權益。

立委(民)賴瑞隆說：「因為我自己家裡有養貓，然後我也很喜歡狗，在立法院也提了很多動保的法案，所以我想這個部分我會持續地做。」許智傑則充當暫時奶爸，跟小朋友親切互動。

立委(民)許智傑說：「歡喜心，認真做，最後就是我們贏，我們現在也獲得更多市民的支持。」另一頭，確定代表藍營出戰高雄市長選戰的柯志恩，也現身拉票。

國民黨高雄市長擬參選人柯志恩說：「我想民進黨的初選競爭得非常激烈，所以他們大概目前為止緊跟著我們的陳其邁市長，那對我們來說呢，國民黨沒有這方面的一個壓力，所以我想等未來初選人確定完之後，我們會調整我們的一個步伐。」

不同於國民黨，由立委柯志恩定於一尊，民進黨2026年高雄市長初選，四搶一競爭激烈，綠營選將把握時間，出席大型活動爭取支持，力拚披上綠營戰袍。

