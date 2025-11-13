綠高雄「4搶1」 許智傑登記初選 林岱樺託幕僚代辦

高雄市 / 綜合報導

民進黨立委許智傑今(13)日在「壯闊台灣 聯盟」 創辦人吳怡農，以及多位同黨跨派系高雄市議員陪同下，前往民進黨中央黨部，登記參加高雄市長初選。原訂同一天也要進行登記的立委林岱樺，考量災後防汛作業，由幕僚團隊代為完成，加上先前已經完成登記的立委邱議瑩和賴瑞隆，也讓民進黨高雄市長初選，正式進入「四搶一」的深水區。

立委(民)許智傑說：「團結「怡智」，北高共贏，團結怡智，北高共贏。」找來跨派系議員北上相挺，民進黨立委許智傑，正式登記黨內初選，連日前表態想角逐台北市長的吳怡農，也來現場陪同團結怡智。

立委(民)許智傑說：「小金剛是鋼鐵做的，不是塑膠做的，我是黨內的最大公約數，將來我想，我會是我們最後出線的那一位。」對於黨內高雄初選這一仗許智傑信心滿滿，同天前往黨中央登記的還有立委林岱樺，不過相較許智傑「大陣仗」登記，林岱樺選擇留在高雄關心災後防汛作業。

立委(民)林岱樺說：「岱樺參選市長至今，一再強調用政見來爭取認同，以基層來爭取勝選。」至於早已完成登記的賴瑞隆，挽起袖子當起志工和里長一同，疏通水溝清掃社區，邱議瑩則針對六環六線交通路網，青年住宅等端出政策牛肉。

立委(民)邱議瑩說：「大家都是黨內的同志，透過初選的機制，公平的競爭，兄弟登山，一起努力，希望最後能夠團結一致，達到終點。」隨著初選登記倒數計時，綠營港都「四搶一」局面正式成形。

