綠鬣蜥人侵警報響 苗栗爭取專職獵除鞏固最北防線

綠鬣蜥北移苗栗是北部最後防線，苗縣府盼與林保署專職獵人合作移除。（圖：農業處提供）

苗栗縣今年爆量移除30隻外來種綠鬣蜥，縣府農業處研判是入侵早期階段。縣府爭取林業保育署比照埃及聖䴉模式，從支援改為專職，由林保署合作獵人獵槍來移除，堅壁清野防堵綠鬣蜥往北部擴散造成危害。（彭清仁報導）

綠鬣蜥今年受暖化影響，苗栗爆量出現引有關單位重視。（圖：農業處提供）

苗栗縣政府農業處指出，綠鬣蜥因屬於變溫動物，沒有冬眠也無法越冬，苗栗縣成為台灣南北氣候天然分界線。但暖化的趨勢往北擴散，2020年首次通報綠鬣蜥足跡，至目前共移除49隻，之後每年都是零星個位數，今年爆量已達30隻，集中在頭份市下興里、新華里及土牛里，中港溪流域及支流流東溪、北坑溝。

縣府農業處研判苗栗處於綠鬣蜥入侵早期階段，還沒有形成穩定族群，綠鬣蜥可能從南部野化熱區，隨菜車或貨車棧板夾帶進入苗栗縣境，2023年就曾當場查獲2隻綠鬣蜥藏在菜車內。綠鬣蜥經常棲息在樹梢高處，以套索捕捉難度較高，今年只移除4隻，2隻由民眾捕獲交付，林保署支援獵人則移除24隻，占了絕大多數，也相對有效。綠鬣蜥危害生態，防治是全國共通議題，苗栗縣是最北邊的防線，有必要進一步鞏固，爭取林保署合作獵人專職獵除。

苗栗縣綠鬣蜥防治計畫，今年中央補助50萬元，縣款8萬元，明年計畫增加經費75萬元，但中央補助縮水到25萬元，縣款則有50萬元。農業處將針對頭份市下興里至三灣鄉內灣村一帶的中港溪流域，畫設綠鬣蜥高風險入侵區域，加強監測調查，並進行教育宣導，避免綠鬣蜥形成穩定族群。