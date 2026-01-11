綠鬣蜥北移警報！三灣台三線驚見巨獸 鄉長曝「恐已多點擴散」居民戒備

苗栗綠鬣蜥突破防線侵入三灣，今年通報30隻，鄉長急籲守住北台灣防線。 圖：李運光／提供

[Newtalk新聞] 苗栗阻絕綠鬣蜥北移的防禦陣線傳出警訊！原本主要盤據在頭份市的綠鬣蜥，近來已跨越防線侵入三灣鄉。繼去年底的首宗案例後，昨(10)日台三線周邊再度捕捉到兩尾大體型綠鬣蜥。全縣今年通報量已飆升至30隻，讓三灣鄉長李運光緊急呼籲，要鄉民聯手防堵守住北台灣最後防線。

根據統計，苗栗縣自2020年首度紀錄到綠鬣蜥後，累積移除總數已來到49隻。令人擔憂的是，光是今年度的捕獲量就高達30隻，顯示族群擴張的速度正在加快。目前的熱區主要集中在中港溪流域及其支流，包括頭份市的土牛里、新華里與下興里一帶，三灣鄉的接連現蹤則代表防線正遭到突破。

在去年12月25日才出現首宗內灣村通報案例，當時由縣府派員移除，沒想到不到一個月，在內灣村水頭屋及台三線憶鄉味農莊餐廳附近，又接連驚見這類外來巨蜥。三灣鄉長李運光觀察發現，昨(10)日現蹤的兩尾綠鬣蜥個體比去年首例還要巨大，且發現位置相鄰，極可能已經形成多點分佈或群聚棲息的態勢。

為了守住綠鬣蜥北遷的關鍵地帶，三灣鄉公所已將相關情資轉報縣府農業處，請求專業團隊進駐圍捕。鄉長李運光也向地方鄉親喊話，若在村里間看到綠鬣蜥，應保持冷靜並立刻通報鄉公所或各村辦公室處置，絕不能讓三灣鄉成為這類侵略性物種的繁衍新據點。

