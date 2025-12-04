綠鬣蜥天敵找到了？「歐告PK酷斯拉」5秒畫面曝

生活中心／王靖慈報導

台南近年來綠鬣蜥族群數量不斷攀升，且個體越長越大、繁殖速度也越來越快，為當民眾的一大隱憂。近日一位民眾在前往釣魚時，意外拍下了一段影片，只見一隻英勇的黑狗嘴裡竟然叼著一隻巨大的綠鬣蜥！而影片曝光後，黑狗的英勇表現和魄力，立刻引發網上熱烈討論，許多網友紛紛對這隻大戰綠鬣蜥的狗狗表達讚賞。





歐告大戰綠鬣蜥「10秒就KO」！叼戰利品雀躍狂奔畫面曝

民眾釣魚遇到歐告朝他奔過來，沒想到一隻綠鬣蜥突然衝出變成歐告新目標。（圖／翻攝自「非常路亞」臉書社團）

一位民眾於2日在臉書公開社團「非常路亞」上發文，他表示自己前往台南嘉南藥理大學旁邊的三爺宮溪釣魚，途中驚見一隻黑狗準備朝他追來，但意外的是一旁綠鬣蜥被他嚇到從旁邊衝出來，於是狗狗目標轉移，這隻綠鬣蜥成功幫他擋住狗狗攻勢。從民眾附上的影片中可見，這隻黑狗正嘴裡叼著一隻「體型中等」的綠鬣蜥，尾巴長度還能拖到地上，畫面相當震撼。民眾也在文中感謝狗狗「清除外來種」，並稱原本想拍下狗狗搏鬥綠鬣蜥的影片，但明顯鬣蜥戰鬥力太弱，整個過程不到10秒戰鬥就結束了。但也特地說明這隻米克斯非浪浪狗，表示：「大家用休閒娛樂的態度看待就好，畢竟只是釣魚中的小插曲，外來種還是交給專業」。

歐告帥氣的身影得到一堆網友讚嘆。（圖／翻攝自「非常路亞」臉書社團）

雖然只有短短5秒影片，也成功掀起話題討論，因為農業部表示過只要30公分以上的綠鬣蜥捕捉後「每隻獎金500元」，因此有網友看到影片幽默表示：「賺500」、「哇～這狗狗是不是叫旺財。會幫主人賺錢ㄟ」、「自己的罐頭自己賺」、「要趕去領獎金了」、「狗這麼努力賺錢@@」、「叫牠去屏東抓綠鬣蜥賺錢，搞不好明年就買房了」，甚至還有網友形容震撼畫面，表示：「酷斯拉…被狗叼走了」、「小黑大戰酷斯拉」、「莫名覺得影片好療癒，狗狗跑得很開心」，紛紛讚嘆狗狗英勇的姿態。





網友看到畫面笑說現在連狗都在努力賺錢領獎金了。（圖／翻攝自「非常路亞」臉書社團）

原文出處：台南歐告 PK .酷斯拉僅花10秒K.O牠！戰後「叼嘴狂奔」炫耀影片曝光

