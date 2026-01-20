綠鬣蜥幼體捕捉金砍半 獵人怒：恐抓大放小

抓捕大隻綠鬣蜥的獎勵金將提高到每隻300元，但未達30公分的幼體獎勵金則調降，由每隻100元降為50元。（圖／東森新聞）





抓捕大隻綠鬣蜥的獎勵金將提高到每隻300元，但未達30公分的幼體獎勵金則調降，由每隻100元降為50元。部分獵人對此不滿，認為政策可能導致抓大不抓小，反而讓綠鬣蜥氾濫情況加劇。

夜晚，燈光照射在草叢邊，套索緩緩靠近，套進綠鬣蜥的頭部後順利抓獲。農業部最新公告指出，民眾捕獲吻肛長30公分以上的成蜥，每隻獎勵金從250元調升至300元；未達30公分者，每隻獎勵金從100元調降為50元。

獵人指出，過去就存在抓大不抓小的問題，這次價差拉到6倍，更可能降低捕捉意願，使綠鬣蜥數量增加。對地方政府委託的專業廠商，捕獲吻肛長30公分以上成蜥，每隻酬勞仍維持500元，但幼體則從200元調降為100元，對小隻綠鬣蜥的獎勵同樣減少，預期將重挫捕捉動力。

