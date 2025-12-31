綠鬣蜥怎麼愈抓愈多？台南農業局曝驚人數字：難以清零

台南統計今年捕捉移除綠鬣蜥數量高達2.7萬隻，足足比去年增加2.5倍，坦言難以清零。(農業局提供／曹婷婷台南傳真)

大大小小綠鬣蜥抓不勝抓，台南統計今年捕捉移除綠鬣蜥數量高達2.7萬隻，足足比去年增加2.5倍。(農業局提供／曹婷婷台南傳真)

綠鬣蜥氾濫成災，台南市今年移除綠鬣蜥數量逾2萬7000隻，較去年增加2.5倍，但每天仍持續接獲民眾在臉書、1999通報「某處有綠鬣蜥」，抓不勝抓。台南市農業局表示，115年匡列450萬元防治經費，後續會再追加，雖無法做到清零，但會持續防治，避免民眾恐慌。

近來不少台南民眾反映「綠鬣蜥怎麼好像愈來愈多？且一隻比一隻大？」還有民眾到東區文化中心休憩也看到綠鬣蜥在曬太陽。針對民眾擔心綠鬣蜥似乎不斷往市區擴散，農業局森林及自然保育科表示，綠鬣蜥主要棲息於河川流域附近，若家裡附近有公園、空地、溪流確實比較有可能遇到綠鬣蜥，但市區則多為個案，可能從溪流、公園逃竄而來。

面對綠鬣蜥族群日益龐大，農業局也說，防治經費確實一年比一年增加，今年原本編列336萬元移除計畫經費，後來2次墊付款，追加到700萬元，均由中央補助，該年度捕抓2萬7000多隻，較去年整年度捕抓移除1萬745隻，足足增加2.5倍。明年初步匡列450萬元經費，但預期捕抓數量只會更多、不會更少。

森保科指出，移除綠鬣蜥的廠商防治策略是每天定點式捕捉，熱區為南區竹溪、南山公墓周邊，儘管肉眼可見的幾乎都移除完了，但因為綠鬣蜥繁衍速度很快，一次可產下20至80顆卵，抓不勝抓，坦言根本不可能清零。除了委外廠商執行捕捉任務，受訓合格者也能參與捕抓，目前全市受訓合格共223人。

為了強化通報機制，農業局於臉書成立「愛森保台南市綠鬣蜥通報平台」，近日幾乎每天都有民眾上傳目擊照片，此外，1999平均一年也接獲至少200件通報。

