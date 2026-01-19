綠鬣蜥捕捉獎金調整不合理 獵人：恐抓大放小、捕捉量減

農業部19日表示，將調整綠鬣蜥移除獎勵金，民眾捕獲吻肛長30公分以上的成蜥，每隻獎勵金由250元調升至300元，未達30公分者則由每隻100元調降為50元。（謝佳潾攝）

農業部19日表示，將調整綠鬣蜥移除獎勵金，民眾捕獲吻肛長30公分以上的成蜥，每隻獎勵金由250元調升至300元，未達30公分者則由每隻100元調降為50元，對此，有獵人認為不符合比例原則，不僅重挫獵人捕捉意願，還直言捕捉量將下降。

「一點幫助也沒有！」在屏東從事捕捉綠鬣蜥6年的蔡姓獵人表示，之前就因為綠鬣蜥大小隻獎勵金的不同，出現有獵人抓大不抓小的問題，而今又把價差拉到6倍，不僅會造成抓大放小的狀況愈趨嚴重，也會加劇綠鬣蜥對環境的破壞。

他指出，以綠鬣蜥的成長速度，從小隻變大隻約需2年時間，所以他不擔心會有獵人特意去抓小隻的來養、待養大後再去換6倍獎金，反而是憂心小隻綠鬣蜥的價錢降到1隻50元後，更沒有獵人要捉，加上大隻的又不好捉，綠鬣蜥將更氾濫。

他直言，若政府再不對症下藥，捕捉量將下降。他說，雖然每年都有培訓新獵人，但捕捉技巧不是有上課就能擁有的，需要靠經驗來累積，所以多數新手獵人都是從捉小隻的開始，但現在價格降這麼低，還有多少人願意去捉呢？這次調整獎勵金的作法，對新手獵人來說，會很有挫敗感。

此外，他還發現，每次受訓時，上課的人都很多，但實際從事獵捕的卻很少，如與他同期的有700多人，但實在有在捉綠鬣蜥的卻不到100人，而今獎勵金的調整又不符合期待，他無奈道，真的會重挫獵人捕捉意願。

黃姓獵人也指出，大小隻綠鬣蜥是以吻肛長30公分做區隔，但其實這不符合比例原則，10公分內與10至29公分的綠鬣蜥，在捕捉上是分屬不同難易度，所以他認為政府應該設3個級距分別獎勵，才能避免抓大放小、或偏中型的綠鬣蜥沒人要捉的窘境。

除民眾捕獲的獎勵金有調整外，農業部針對地方政府委託的專業廠商，捕獲吻肛長30公分以上成蜥，酬勞維持每隻500元，未達30公分的幼體則由每隻200元調降為100元。

