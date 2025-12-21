綠鬣蜥獵人一年狂抓1.5萬隻！爽領175萬禮券

生活中心／張予柔報導



屏東縣長期受到外來種綠鬣蜥肆虐之苦，為了阻止其快速繁殖、衝擊生態，縣政府持續推動移除獎勵機制，吸引民間專業獵人投入。今年截至11月下旬，成果再度刷新紀錄，不僅移除數量居全台之冠，發放的獎勵禮券金額也突破千萬元，其中更出現一年捕捉逾1萬5千隻、領走超過175萬元禮券的「最強獵人」，引發各界關注。





北車事件後自保法暴紅！網瘋傳「高鐵這1物」可拆下當盾牌…官方回應了

中央有制訂一套獎勵標準，根據大小可得到相對應的獎金，排名第一的「最強獵人」已領走超過175萬元禮券。（圖／民視新聞）

廣告 廣告

依據中央訂定的移除綠鬣蜥獎勵標準，綠鬣蜥吻肛長達30公分以上可領取250元、未滿30公分則為100元。屏東縣採取發放農漁會超市禮券的方式，今年截至11月下旬，民間獵人累計捕捉約8.7萬隻綠鬣蜥，縣府已經發出總額達1095萬7400元的禮券。其中前3名獵人捕捉數量皆突破萬隻，第1名捕捉1萬5177隻，領取175萬5300元禮券；第2名捕捉1萬2148隻，領取171萬6700元；第3名也捕捉1萬3018隻，領走167萬1850元，戰力驚人。

北車事件後自保法暴紅！網瘋傳「高鐵這1物」可拆下當盾牌…官方回應了

綠鬣蜥屍體清運全數委由合格廢棄物處理廠商負責，點交後會送往合法民間焚化廠處理。（圖／民視新聞）

由於過去曾發生委外移除業務詐領費用的爭議，民眾關心如何防弊。對此，屏東縣政府農業處強調，今年綠鬣蜥屍體清運全數委由合格廢棄物處理廠商負責，並由縣府與移除廠商點交後，送往合法民間焚化廠焚化處理，清運車輛皆裝設GPS，並提供過磅單等資料佐證確實進廠；民間獵人部分，綠鬣蜥點交均須定位、上傳照片至林業保育署指定的APP，強化管理機制。

北車事件後自保法暴紅！網瘋傳「高鐵這1物」可拆下當盾牌…官方回應了

綠鬣蜥獵人多半在夜間活動，在孵化旺季時，曾創下一個晚上捕捉700多隻的紀錄。（圖／翻攝畫面）

據了解，這些獵人多半在夜間活動，在伸手不見五指指的環境中，以彈弓精準擊中在樹上的綠鬣蜥，甚至有人與夥伴合作，以搖晃檳榔樹的方式，讓綠鬣蜥直接掉落地面。據《三立》報導，一名獵人透露，平時每月捕捉量至少超過1200隻，孵化旺季時，曾創下一個晚上捕捉700多隻的紀錄。





原文出處：一年狂抓1.5萬隻！屏東「最強獵人」獵殺綠鬣蜥…爽領175萬禮券

更多民視新聞報導

80歲翁「公廁如廁」遭變態中國男侵犯！追查數月終落網

危險前挺身的英雄！保全捨命救人…她慟：不能虧待他們

北車事件掀自保潮！高鐵「這1物」可拆當盾牌…官方回應了

