綠鬣蜥當學生？嘉大市區校區現蹤 專家：來求偶

嘉義大學學生發現校園出現綠鬣蜥。（圖／授權自threads@oekvosl）





嘉義大學在市區的新民校區，學生發現一隻長超過一米的綠鬣蜥，就走在校園人行道，還爬到樹上，學生又驚又怕，不只在新民校區，蘭潭校區也有綠鬣蜥蹤影，過去這裡不常見綠鬣蜥，最近頻頻出現，專家說很可能是來求偶的，因為11月後是綠鬣蜥繁殖期，公蜥蜴會到處找對象，竟然找到大學裡了。

嘉義大學新民校區，校園出現罕見賓客，綠鬣蜥自在走在校園人行道，身長加上尾巴至少一米，學生看到不敢靠近，倒是綠鬣蜥發現人群，毫不驚慌，慢慢走到樹旁，接著開始爬樹。

嘉義大學學生：「爬樹喔暴衝我嚇到。」

三兩下綠鬣蜥就爬到樹上，不只新民校區，嘉義大學蘭潭校區，也有學生發現綠鬣蜥的蹤影，綠鬣蜥快速移動，一個不小心滑落邊坡，學生好奇，怎麼最近突然冒出好幾隻綠鬣蜥。

民眾：「有啦有看到但是都是小隻的，小隻的很多小隻的很多，就像壁虎那麼大，很會跑速度很快，像影片那麼大隻會嚇到嗎，當然會嚇到。」

民眾：「一定會很緊張，因為我不知道牠是不是有攻擊性，在城市裡面發現會覺得很驚訝，會覺得怎麼會有這個，是不是哪裡誰放養，或者是哪邊跑出來的。」

嘉義大學生資系副教授陳宣汶：「溝渠連結到八掌溪的這個部分，八掌溪的兩岸，其實原本就是綠鬣蜥，密度比較高的地方，所以牠有時候這些個體，牠如果在這個（繁殖期）展示的時候，牠因為族群密度比較高，可能被其他公的驅離的時候，這一些單獨的大型的公的個體，也許會沿著這一些渠道，然後就進到比較，我們現在認為比較都市的地方。」

被拍的綠鬣蜥是成年的公蜥蜴，疑似就住在附近的八掌溪，剛好11月後開始繁殖期，公蜥蜴會到綠鬣蜥比較不密集，像是市區的地方求偶，因此嘉義大學這幾天，突然來了嬌客，專家說看到千萬別靠近捕捉，綠鬣蜥掙扎下可能會攻擊，看到最好還是打1999，讓專業的抓就好。