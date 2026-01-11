綠鬣蜥肆虐 年抓26萬隻創新高

外來種生物綠鬣蜥持續在台肆虐，對生態、農業等方面具重大危害，農業部每年投入大筆經費獵捕，而民國114年更投入約8000萬元、動員數千人，共計獵捕26萬1170隻綠鬣蜥，創下106年統計至今新高，甚至比106年至113年總和的24萬4651隻還多。農業部林保署說明，獵捕數增多，係制度改善、經費增加等原因導致，而今年度預計延續114年制度，持續投入獵捕。

林保署資料顯示，綠鬣蜥獵捕量自106年的2365隻，每年穩定成長，至113年已達每年獵捕8萬2595隻，而114年更翻3倍成長至26萬隻。觀察114年數據，可發現綠鬣蜥仍主要集中於南部縣市，以屏東為最大宗，共計獵捕13萬隻，其次的高雄為6萬隻，其餘縣市如台中、新竹則有零星獵捕數據，但未形成穩定族群。

林保署指出，過往綠鬣蜥移除，由中央補助地方政府進行，常於年底及年初因年度經費結算，導致移除工作出現空窗期，縣市交界或軍營等地區因屬三不管地帶成為空窗區域。此外，相關制度也缺乏統一規範，例如空氣槍使用時機、定期檢討與否等，因此農業部於113年底成立綠鬣蜥防治應變小組，由中央與地方聯手移除，並改善相關問題。

林保署說明，114年中央及地方政府投入約8000萬元用於綠鬣蜥移除，人力方面，林保署成立4支原住民獵人團隊、地方成立10支委託團隊，再加上高雄、屏東等縣市共計1600餘位完成訓練的民眾也投入獵捕；制度方面，則有策略調整、移除量能掌握、持續野外監測等。115年度將持續由中央與地方合作執行移除工作，總體經費亦不會少於114年度。