綠鬣蜥馬路亂竄險害騎士摔車 警民合作抓捕移除

南投縣草屯鎮貓羅溪附近，也出現綠鬣蜥之亂！日前一名機車騎士，發現馬路中間有綠鬣蜥亂竄，嚇得差點摔車，緊急通報警方處理。員警到場先將綠鬣蜥包圍，並委託抓捕經驗豐富的Youtuber協助，費了一番功夫才成功抓捕，而綠鬣蜥早就讓附近農民很頭痛，這回再出現差點導致車禍，警方也通報農業處持續追蹤。

男子盯住目標沿著圍牆折返跑，還是趕不上綠鬣蜥敏捷速度，下一秒又穿越馬路翻到另一邊，兩名員警也加入圍捕行列，終於在3人包圍之下，讓頑強的綠鬣蜥束手就擒。

這隻外來種綠鬣蜥，身長接近一公尺，出現在南投縣草屯鎮貓羅溪路段，大剌剌逛大街曬太陽，差點害機車騎士自摔。

Youtuber黃小四：「有一個小姐他就是騎機車差點跌倒，然後才報警的，(綠鬣蜥)已經在那邊跑來跑去，跑了兩個小時，因為牠爬不下去啊，找不到路下去這樣。」

綠鬣蜥在路上亂竄，就擔心引發交通事故，警方獲報立刻趕到現場，先將綠鬣蜥包圍，再委託抓捕經驗豐富的，Youtuber黃小四協助，才順利將綠鬣蜥移除。

附近農民：「這邊是我種的田地，在那個旁邊有看到(綠鬣蜥)，甘薯葉(會被吃)，對，會被吃掉。」

南投縣草屯警分局上林派出所長吳明軒：「為維護用路人安全，員警先以包圍之勢，控制其動向，避免讓綠鬣蜥亂竄影響交通，隨後則由熱心民眾，成功將其捕獲。」

綠鬣蜥出沒在田園裡，不僅偷吃農作物，這回更是險些害騎士摔車，好險警民合作成功抓捕，後續也會通報農業處持續追蹤，杜絕外來種入侵。

