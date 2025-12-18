綠黃合拚竹縣？鄭朝方民調領先藍3將 徐國勇：友善的黨可以談

民進黨2026縣市布局尚未完全定案。（資料畫面）

國民黨立委徐欣瑩今（18日）正式表態爭取新竹縣長提名，將與副縣長陳見賢、立委林思銘展開激烈的黨內初選。相較於藍營戰火升溫，民進黨的人選尚未明朗，但竹北市長鄭朝方在最新民調中展現強大實力，支持度力壓藍營三位潛在人選，此外，時代力量黨主席王婉諭的動向也備受關注，外界盛傳新竹縣市可能出現「綠黃合作」。對此，民進黨秘書長徐國勇表示，針對友善政黨，「不是不可以談」。

根據艾普羅公司公布的最新民調，民進黨籍竹北市長鄭朝方的支持率，目前領先國民黨的徐欣瑩、陳見賢及林思銘，儘管鄭朝方聲勢亮眼，但時代力量黨主席王婉諭在2024立委選後持續深耕竹縣，近期也在竹東等地掛起看板，另也傳出她可能轉戰新竹市。外界關注，若民進黨與時代力量能達成合作共識，將對藍營在竹縣的長期執政造成重大威脅。

徐國勇今（18日）前往東吳大學演講，受訪時被問及「綠黃合」的可能性，他語帶保留地指出，選對會正在討論中，民進黨目標是提名最適當的人選。徐國勇強調，雖然無法與國民黨協調，但針對其他「友善的黨」，民進黨抱持開放態度，「我們是可以來談的，不是不可以談」，徐國勇也透露，黨內會有多種方案進行協商，務求在新竹縣市整合出最具戰力的陣容。





