過年倒數，台灣高鐵的春節疏運，今年多了不一樣的限定新措施，透過公共服務的精神，跟Line合作推「自由座等候時間」新服務。春節期間，搭自由座不想人擠人，可以事先透過手機，查詢各車站的自由座預估人潮，三種顏色燈號，讓旅客可以避開尖峰人潮，節省排隊等候時間。

列車進站旅客魚貫上車，這樣從從容容多好，今年過年，就要這樣出門搭車，台灣高鐵要讓遊子們輕鬆回家，新推「自由座等候時間燈號預估」，不用煩惱還要等多久？只要拿出手機滑一滑，隨時掌握。高鐵營業處副總陳信雄：「除了可以節省等候時間以外，我們更期望能夠達成，能夠來均衡，尖離峰需求的差異效果，我們也非常感謝LINE的公司，可以本著公共服務，創新合作的精神跟高鐵合作。」

「綠黃紅5燈」掌握搭車時間 高鐵推自由座等候燈號

高鐵跟LINE合作，新推「自由座等候時間燈號預估」。（圖／民視新聞）





春節疏運從2月13日至2月23日，期間限定新服務，從高鐵網站、手機APP，都能找到「自由座等候時間」，今年還首次跟LINE合作以公共服務為出發點，點到LINETODAY、按生活、往下滑，就有最新候車資訊，綠、黃、紅、還有5個人型，代表自由座排隊人潮的預估等候時間，依照自由座旅客抵達車站到上車，每20分鐘為一級，一個小綠人大約20分鐘內能上車，很順暢；兩個黃燈20至40分鐘；三個黃燈可能要等一小時；如果紅燈出現，就代表可能要等一小時以上，能先避開時段。





「綠黃紅5燈」掌握搭車時間 高鐵推自由座等候燈號

結合近20年運輸經驗+大數據+AI預測，做出自由座人潮動態預估。（圖／民視新聞）





高鐵站務部資深經理顏宏穎：「是根據高鐵過去近20年，累積的輸運經驗，以及大數據資料，再結合我們的AI預測，同時我們也會把當日的預售狀況，所做出的動態預估，我們希望藉由這樣更直覺的方式，讓旅客在抵達車站之前，就可以即時掌握。」高鐵公司均化自由座人潮，端新招，從Line、手機APP、企業網站三管齊下，讓旅客沒買到對號座也不擔心，車站的自由座人潮要等多久，30秒內預估告訴你，也能利用綠燈時段，避開尖峰，節省等候時間，開心返鄉過好年。





