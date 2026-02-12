"綠黃紅5燈"掌握搭車時間! 高鐵推自由座等候燈號
生活中心／綜合報導
過年倒數，台灣高鐵的春節疏運，今年多了不一樣的限定新措施，透過公共服務的精神，跟Line合作推「自由座等候時間」新服務。春節期間，搭自由座不想人擠人，可以事先透過手機，查詢各車站的自由座預估人潮，三種顏色燈號，讓旅客可以避開尖峰人潮，節省排隊等候時間。
列車進站旅客魚貫上車，這樣從從容容多好，今年過年，就要這樣出門搭車，台灣高鐵要讓遊子們輕鬆回家，新推「自由座等候時間燈號預估」，不用煩惱還要等多久？只要拿出手機滑一滑，隨時掌握。高鐵營業處副總陳信雄：「除了可以節省等候時間以外，我們更期望能夠達成，能夠來均衡，尖離峰需求的差異效果，我們也非常感謝LINE的公司，可以本著公共服務，創新合作的精神跟高鐵合作。」
高鐵跟LINE合作，新推「自由座等候時間燈號預估」。（圖／民視新聞）
春節疏運從2月13日至2月23日，期間限定新服務，從高鐵網站、手機APP，都能找到「自由座等候時間」，今年還首次跟LINE合作以公共服務為出發點，點到LINETODAY、按生活、往下滑，就有最新候車資訊，綠、黃、紅、還有5個人型，代表自由座排隊人潮的預估等候時間，依照自由座旅客抵達車站到上車，每20分鐘為一級，一個小綠人大約20分鐘內能上車，很順暢；兩個黃燈20至40分鐘；三個黃燈可能要等一小時；如果紅燈出現，就代表可能要等一小時以上，能先避開時段。
結合近20年運輸經驗+大數據+AI預測，做出自由座人潮動態預估。（圖／民視新聞）
高鐵站務部資深經理顏宏穎：「是根據高鐵過去近20年，累積的輸運經驗，以及大數據資料，再結合我們的AI預測，同時我們也會把當日的預售狀況，所做出的動態預估，我們希望藉由這樣更直覺的方式，讓旅客在抵達車站之前，就可以即時掌握。」高鐵公司均化自由座人潮，端新招，從Line、手機APP、企業網站三管齊下，讓旅客沒買到對號座也不擔心，車站的自由座人潮要等多久，30秒內預估告訴你，也能利用綠燈時段，避開尖峰，節省等候時間，開心返鄉過好年。
更多民視新聞報導
出包！馬可先生台南工廠查獲「十公斤逾期麵包粉」 挨罰6萬
台灣人過年出國首選曝光！「1城市」訂票率翻6倍
春節遊故宮看花海！青青食尚花園宴享美味與折扣優惠！
其他人也在看
"3燈號"掌握時間! 高鐵推"自由座等候燈號"避尖峰人潮
生活中心／綜合報導這週五就要準備返鄉過年，不少民眾選擇搭高鐵，但沒搶到票，就得擠自由座，高鐵特別在春節疏運期間，推出「自由座等候時間」燈號預估功能，節省旅客排隊時間，也能優先選綠燈時段，避開尖峰人潮。
台灣百年茶業史 透過XR沉浸體驗
台灣茶揚名國際，有北包種、南凍頂的美稱，尤其150年前，茶葉遠銷海外、造就大稻埕繁盛。一百多年後，台灣大學透過科技，結合茶、文學、音樂與XR，打造一場「看得到、聽得到、喝得到」的五感沉浸體驗。觀眾...
台文館推廣台語繪本 (圖)
國立台灣文學館推廣台語繪本，將前輩作家黃鳳姿作品改編為「風華艋舺ê文學少女」、「華麗島的文學少女」等書，11日在國立台灣文學館舉行新書發表會。前排右起繪者陳芊榕、館長陳瑩芳、文化部政務次長李靜慧、繪本作者林安狗、台文改寫游沛綺。
回收螢光材發電技術 綠能有更多選擇
淨零轉型和建築節能需求日益迫切，高雄大學應用化學系師生將螢光材料與導光機制的結合，把回收材料再製成「螢光太陽能聚光器(LSC)」，未來可發展智慧窗戶、遮陽板或建築帷幕，達成節能減碳的綠建築目標，獲...
擬修法放寬教育學分抵認 教部：不會降低專業要求
（中央社記者陳至中台北12日電）教育部擬修法放寬教育專業課程學分抵認畢業學分的限制，引發外界疑慮。教育部今天強調，不會降低核心專業能力要求，而是提供更多元機會，讓學生投入教職的時間點更有彈性。
民調：年輕人與男性最挺高市 多認為在野領袖沒魅力
（中央社記者戴雅真東京12日專電）根據日本讀賣新聞社於9日至10日實施的全國緊急民調，針對眾議院選舉結果，有55%的受訪者回答「覺得很好」。其中，18至39歲族群高達63%，40至59歲為58%，顯示年齡越輕，對選舉結果的評價明顯越正面。
土城樹林線第一跨預鑄梁年前成功吊裝 捷運局長深夜領軍慰勞團隊
新北交通建設年前迎來重大進展！新北捷運土城樹林線CQ890標(樹林段)工程，今（12）日凌晨順利完成首跨預鑄U型梁吊裝作業，新北捷運工程局長李政安親自坐鎮第一線，緊盯長達27公
春節連假還沒到！桃機單日破16萬人次創疫後新高
地方中心／賴國彬 桃園報導還有兩天才放假，桃園機場已經湧現大批出國人潮，週四單日出入境旅客預計突破16萬人次，創下疫情後新高。清早還有旅客拍下，行李輸送帶一度完全停住，上頭行李大玩疊羅漢，懷疑"累壞罷工"了。桃機則澄清是"尖峰時段的行李需要時間消化"，之後就恢復正常。五顏六色、大小不一的行李箱，一個疊著一個，堆成一整排小山一樣，甚至有的已經放到旁邊地上，但輸送帶卻動也不動。旅客拍下這"大塞車"的景象，質疑是因工作量太大"罷工"了。把畫面PO上網，直呼好荒謬，有網友回應，是因為"轉盤滿影響，正處理調節中"。還說"可怕啊~還沒過年，就這麼多人。"旅客：「我要去日本，（去幾天）去四天，（有沒有比往常人數多一點還是怎麼樣），有有有有比較多。」旅客：「不會因為我們已經都很熟悉這個程序，所以覺得還蠻OK的。」春節連假還沒到！桃機單日破16萬人次創疫後新高。（圖／民視新聞）春節連假還沒開始，桃園機場已經湧現爆量出國人潮！機場公司估計，週四單日出入境旅客量就超過16萬人次，創下疫情後新高。強調行李輸送設備運作正常，是因為尖峰時段的行李和旅客都需要時間消化。旅客：「我們提早出發，（大概提早多久）提早一個小時，原本要兩個小時，我們提早三個小時來這樣子。」春節連假還沒到！桃機單日破16萬人次創疫後新高。（圖／民視新聞）春節連假，不少人規劃出國，建議旅客一定要提早機場來報到、通關，以免真有突發狀況耽誤搭機！原文出處：春節連假還沒到！桃機單日破16萬人次創疫後新高 更多民視新聞報導春安工作不眠不休 警友主任張維尹致贈加菜金感謝員警辛勞獨家／家樂福上班怎麼了？周曉芸爆冷出局氣噗噗 陳彥廷：參選到底非兒戲威力彩頭獎衝13.5億！「800、5600」包牌攻略曝
春節搭高鐵先查燈號 自由座紅黃綠一目瞭然
搭乘高鐵自由座要等多久？APP上等候時間預估燈號一看就知道(圖/卡優新聞網)
地標落漆！三角湧大橋髒亂不堪 吳昇翰呼籲市府整頓
（記者陳志仁／新北報導）曾被新北市長侯友宜稱為「三峽新地標」的三角湧大橋，耗資7.65億元興建，2015年底完 […]
春節疏運！ 高鐵推「自由座等候時間」燈號預估
春節疏運期倒數，高鐵推出全新「自由座等候時間」燈號預估功能，讓乘客預先掌握各站自由座的排隊等候時間，詳細情形，連線記者蔡咏恩。 #春節#疏運#自由座
5歲童藏「雙多生牙」全麻開刀 醫示警：拖久恐變囊腫、恆齒卡死
家長若發現孩子到了換牙期卻遲遲未…
李四川請辭戰新北！蔣萬安留言喊「過年練歌」 歌單全曝光
即時中心／潘柏廷、陳治甬報導台北市副市長李四川昨（11）日在臉書宣布，已向台北市長蔣萬安表達將在2月底請辭，並參選新北市長，而蔣萬安則在臉書底下留言「再過幾天就要過年，正好開放大家點歌，讓我過年期間好好練歌」，消息一出受不少網友也紛紛點菜。對此，蔣萬安今（12）日上午受訪則喊「給我一點時間練習」。
「凱特王妃在哪？」威廉王子獨訪沙國遭靈魂拷問！ 女童失望喊：下次帶家人來
英國威廉王子（Prince William）近日獨自到沙烏地阿拉伯，展開3天行程。他與當地的足球小將交流，被問到「凱特王妃在哪？」童言童語對話引發笑料。
台鐵台中-潮州2列次EMU3000自強號 3/23起每天行駛
為提供台中到高雄、屏東等都會區旅客的便捷運輸服務，台鐵公司今天宣布，3月23日起增加班次並調整營運模式，台中至潮州間191次、196次EMU3000型自強號調整為每日行駛，並調整191次停靠站。台鐵公司表示，3月23日起，台中至潮州間191次、196次EMU3000型自強號調整為每日行駛，並調整19
郭子乾街頭「蹭飯」頻遭拒！林柏宏曾市場擺攤成長背景曝
郭子乾、林予晞與林柏宏錄製《誰來晚餐》2026春節新春特輯「明星來敲門」，顛覆過往由受訪家庭「開箱」神祕嘉賓的慣例，改由明星親自上街尋找願意帶他們回家共進團圓飯的家庭。節目中三人分別走進市場、美術館與大稻埕商圈，看見了夾層小套房裡的溫暖愛意、年輕夫妻的美好生活，以及青草茶老店的成長故事。
桃園驚傳擄人案! 男遭"軟禁汽旅"趁隙逃跑報案
地方中心／綜合報導桃園傳出擄人案，兩名嫌犯因為和男子有訴訟糾紛，竟然持刀威脅，將他軟禁在汽車旅館內，還造成他手指受傷，後來嫌犯開車轉移到其他地方，男子趁他們不注意，跳車溜走，趕快到警局報案，警方也透過車牌追人，終於成功攔查犯案車輛！
10大肇事熱點虛擬實境搭配VR體驗 基隆監理站考照民眾超有感
基隆監理站與慈濟大學產學合作，將新興科技導入交通安全教育，把113年機車交通事故10大肇事熱點肇因、單行道及大型車多等要...
胡文英太魯閣「只穿挖洞比基尼」 人夫「不顧妻站旁邊」狂讚
娛樂中心／李汶臻報導女星胡文英雖然已59歲，但仍維持著艷麗美貌與魔鬼體態，超不科學的凍齡狀態讓她獲封「絕頂美魔女」的稱號。她總是不吝嗇秀出苗條火辣體態，每每曬出性感尺度破表的激辣美照都會吸引大批網友。她日前在社群釋出一段身穿挖洞雪白比基尼裝的影片，更透露一位男遊客竟然當著自己老婆的面，狂誇讚她「身材很好」。
明變天「半個台灣炸雨彈」！除夕又2波東北季風接力 春節天氣曝光
今（10）日清晨受輻射冷卻影響，各地氣溫仍偏低。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，明日鋒面通過後，底層東北季風將增強，但水氣不多，降雨主要集中在迎風面地區。另外，春節期間，除夕至初二將有兩波東北季風增強接力，北部、東半部降雨機率提高。