綠黃能合？王婉諭入竹北市長電話民調選項 綠議員：鄭朝方從沒宣布不選連任

竹北市長選戰撲朔迷離，近期有竹北市民和民代反應，在民調電話中聽到時代力量黨主席王婉諭也被納入民調選項，對此，民進黨新竹縣議員歐陽霆說，鄭朝方身兼民進黨新竹縣黨部主委，從未宣布不競選連任，所以目前當然不可能把自己用心經營的竹北市拱手讓人。

現任竹北市長鄭朝方可能被徵召參選新竹縣長，而民眾黨也瞄準竹北市長大位，新竹市副市長邱臣遠、新竹縣議員林碩彥都表達意願，民眾黨前主席柯文哲胞妹柯美蘭也被點名。

地方民代今日說，近期竹北市民紛紛反應，接到詢問竹北市長選戰的民調電話，組合有3種，第1是邱臣遠、林碩彥、柯美蘭3人互比，評估是民眾黨內參民調；第2種是王婉諭、鄭朝方、林碩彥3人互比；第3種則是民進黨派鄭朝方，對決邱臣遠、林碩彥、柯美蘭3人其1，地方上推測是後2類是泛綠陣營在進行內參民調。

對此，歐陽霆表示，關於誰又要參選竹北市長的消息，都已經不再是什麼特別的新聞，畢竟目前聽說有意角逐的人選，累積下來可能都多達 15 位之多，鄭朝方身兼民進黨新竹縣黨部主委，從未宣布不競選連任，所以目前當然不可能把自己用心經營的竹北市拱手讓人。

歐陽霆說，竹北能有現在的高能見度，引發各方勢力虎視眈眈，正是因為鄭朝方一天當兩天用苦心經營的成果。既然政績紮實，自然不會懼怕民眾黨或是任何政黨的挑戰。選舉是一時的，但經營與建設是長期的。呼籲所有對這個位置有興趣的朋友，請腳踏實地深耕，而不是整天想著拔草測風向。

