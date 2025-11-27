綠點將「奇兵」童子賢挑戰北市 蔣萬安：專注市政

台北市 / 綜合報導

2026台北市長選戰，民進黨將推派誰來挑戰蔣萬安，目前人選似乎卡關中。綠營只有壯闊台灣創辦人吳怡農一個人交參選意願表，但綠營內部還是持續點兵點將，現在有小雞直接點名母雞人選。民進黨籍的台北市議員許淑華直言，可以找奇兵來挑戰蔣萬安，像是和碩董事長童子賢，近期就吸引許多中間選民的支持。其他綠營議員則只說，希望有強而有力的母雞來帶小雞。而呼聲高的立委王世堅，對於有人點名童子賢，表示「很好啊」但王世堅也指出，希望童子賢可以講清楚對核電的主張。蔣萬安面對又有新的人選被點名，則只回應表示「專注市政」。

立委(民)王世堅說：「我已經當了一日市長，(有考慮當四年嗎)不可能啦。」又被問到2026台北市長選戰議題，立委王世堅直呼不可能。而綠營內部點兵點將，有台北市議員點到和碩董事長童子賢。

台北市議員(民)許淑華說：「我們可以找一個奇兵的方式來處理，然後找一個蔣萬安沒有這個條件的人來跟他PK，比如說像和碩的童子賢，他可能是在最近比如說包括在罷免期間，他也針對很多的議題提出他不同的看法跟見解，也吸引了很多中間選民的支持，所以我認為類似這樣的一個企業家，也可能當作台北市長候選人的奇兵。」許淑華提出，關鍵在於誰能吸引最多中間選民，如果只能保住綠營基本盤是不夠的。而台北市的藍綠版圖，以近年兩次選舉來看。

2022年市長選舉，三腳督戰局，蔣萬安拿到超過4成選票，民進黨當時派出的陳時中，得票率31.93%，當年以無黨籍參選獲得民眾黨支持的黃珊珊得票率25.14%；再以2024總統立委選舉的政黨票來看，民進黨得票率33.38%，也在3成出頭。要突破綠營基本盤，吸納更多選民支持。有其他台北市議員喊話，徵詢好人才不論民進黨內或黨外。

台北市議員(民)林延鳳說：「希望最後能夠提出一個強而有力、發揮母雞的效應的人選，做為母雞帶小雞。」而身為民進黨內唯一遞交參選意願表的壯闊台灣創辦人吳怡農也發聲。

壯闊台灣創辦人吳怡農說：「我認為不應該把重點只放在「要推誰」，我們也要提出要為台北市「做什麼」。現在弔詭的狀況是，因為還沒有其他人表態參選，我們根本沒有辦法交換意見。導致市民感受不到民進黨對台北市的積極。」

童子賢從今年的第一波大罷免726之前，表態支持罷免花蓮立委傅崐萁；到由民眾黨發起的823核三公投，擔任正方代表，主張「核綠共存」，積極對公共議題發表意見，如今被綠營議員點名是台北市長選戰奇兵。而一直以來對外表示沒有意願參選的王世堅針對核電議題向童子賢喊話。

立委(民)王世堅說：「雖然他(童子賢)沒有說清楚說，為什麼別的人別的國家，用的核電是髒的核電，然後他要引進的就是乾淨的核能，這個他沒有說清楚，但我希望他能說清楚。」

他有能力他敢說話，願意提出他的不同的看法，提供我們現在政府我們國家，在這樣的前提之下，我認為他來參選首都台北市長，是適合的。台北市長蔣萬安說：「專注拚市政。」首都市長誰與爭鋒，綠營找奇兵，除了個人意願也得凝聚黨內共識。

