綠黨團喊國防採購若有不法「鼓勵各方檢舉」 停止惡質爆料

民進黨團15日上午召開「國民黨惡意爆料、打擊國防採購、破壞國防自主」記者會，要國民黨團不要過度質疑各行各業過去做什麼事、現在就能投入什麼事。（民進黨團提供）

藍委近期不斷質疑，資本額僅1900萬元的「福麥國際室內裝修公司」得標國防部5.9億元RDX炸藥（旋風炸彈）標案；藍委王鴻薇15日再披露，資本額10萬且有詐欺案底的茶葉公司得標國安採購。對此，民進黨立委吳思瑤回應，國防自主就是開放參與，要打造更多方參與的國防供應鏈，倘若有任何不法，可給予行政處分或司法移送，並鼓勵各方檢舉，但請在野黨停止來路不明且惡意惡質的爆料。

民進黨團15日上午召開「國民黨惡意爆料、打擊國防採購、破壞國防自主」記者會。吳思瑤表示，不該過度質疑各行各業過去做了什麼事情、現在就不能投入什麼事情，因為這是非常錯置的邏輯，也是不正確觀念，立院113位立委並非原本就做政治工作，而是通過一定民主程序，相關資格在選舉過程中接受民意檢驗，並靠實力、專業表現當選。

吳思瑤提及，同樣在國防採購上，貼標籤無助於國防發展，強化軍工產業才是台灣現階段最重要的國家利益，民進黨團反對污名化這些參與軍工產業採購的廠商，這是惡意的政治攻擊。

吳思瑤指出，國防自主就是開放參與，國防自主就是要打造更多方參與的國防供應鏈；而採購制度要防弊，更要能興利，應當鼓勵廠商公平競爭原則，爾後資格沒問題，再進行履約能力檢驗，所以採購制度防弊興利之下，若有不法的話可給予行政處罰或司法移送，這些都能調查真相，「我們更鼓勵各方檢舉」。

吳思瑤也列舉，跨界軍工是國際趨勢，這不只在台灣，世界各國為了強大國防供應產業鏈，都非常歡迎所有產業一起投入國防產業提升，例如在台灣看到和成公司，奧地利有施華洛世奇、美國強鹿、韓國韓華等，為何在台灣就要被在野黨打成不法？請在野黨停止來路不明且惡質惡意的爆料。

沈伯洋批評，現在可看到國民黨每天擠牙膏式爆料，說公司本來做什麼、怎麼能做國防等，這是在欺負一般國人對軍事的不了解、利用資訊落差造謠，例如剛剛吳思瑤提到的施華洛世奇，該公司原本在做水晶，但也有做狙擊鏡等，至於為何會慢慢進入國防產業，可能是跟本身興趣有關，或認為是商業現在時事所趨，並有各式各樣理由。

沈伯洋稱，倘若藍委繼續打下去，就跟國民黨團總召傅崐萁曾說過「要讓民進黨找不到人來做官」一樣，現在要做的事情是「讓民間不敢有人來跟政府做合作」，否則會被查水表，變成白色恐怖，此做法不但在癱瘓國防，更玩原是在跟台灣作對。

