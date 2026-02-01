綠黨團幹部改選登記截止 范雲同額競選書記長：下會期承擔更多責任

民進黨立委范雲完成登記參選黨團書記長，表態願在下會期承擔更多黨團責任。（圖／CTWANT攝影組）

立法院第11屆第五會期將於2月24日開議，民進黨立法院黨團也將同步啟動幹部改選。曾擔任副幹事長的民進黨立委范雲，已完成登記參選黨團書記長，並表態願在下會期承擔更多責任。

此次黨團幹部改選登記於1月30日下午5點截止，整體氣氛相較過往以往顯得相對冷清。依登記結果顯示，黨團總召一職由柯建銘、蔡其昌兩人競逐；幹事長一職則無人登記；書記長僅范雲一人完成登記，形成同額競選。

長期深耕教育及文化委員會的范雲，於第四會期與立委沈伯洋一同獲選為副幹事長。此次有意在下會期轉戰黨團書記長，她表示，從政的初衷是希望守護台灣的主權與民主，面對當前國際情勢嚴峻，立法院卻至今未通過強軍條例與中央政府總預算，令她感到憂心。

范雲指出，這個會期擔任副幹事長期間，更加深刻體會黨團運作的重要性；若獲得黨團支持，她願意在下個會期承擔更多責任，投入黨團事務。

