綠黨團幹部改選 鍾佳濱、陳培瑜沒登記參選連任 。曾薏蘋攝

民進黨立院黨團幹部將改選，除了總召選舉，幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜是否爭取連任也備受關注，鍾佳濱今（30）日受訪表示，「我跟陳培瑜都沒登記參選」，黨團工作應該由大家輪流付出，他們會支持未來的黨團三長。

鍾佳濱指出，民進黨立院黨團改組是傳統與慣例，總召是一年一期，幹事長、書記長則是一會期一期，當黨團三長產生後，再循序分別產生兩位副幹事長、副書記長，總共是黨團七長，這個過程已經行之有年。

鍾佳濱說，他個人是沒有去登記，就他的了解，陳培瑜也沒有，畢竟黨團的工作吃重，應該由成員輪流為黨團付出，所以他們會支持未來的黨團七長，持續為黨團效命，共同實現民進黨團在立法院的自主運作，以及為台灣人民福祉立法。

