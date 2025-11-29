綠黨團擬推「民主假」反制不在籍投票 吳思瑤籲藍白三思：勿上演2018選舉惡果

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

繼「公投綁大選」三讀通過，藍白再推「不在籍投票」，引發外界2018投票亂象再次上演，民進黨團為此提出「增加民主假」反制。民進黨立委吳思瑤今（29）日解釋，若「不在籍投票」像「公投綁大選」倉促通過，恐遂行中共破壞台灣民主選舉的企圖，希望在野黨三思。

吳思瑤今早受訪表示，民進黨團研議增加「民主假」，目前還在開放討論中，事實上這是藍白強推「不在籍投票」的反制作為之一，同時希望能讓人民選擇，如果因提供民主假，讓大家能在投票前一天提早回鄉，這是可思考的。

吳思瑤說，「公投綁大選」已經突襲、倉促通過，「不在籍投票」可能如法炮製，兩法案可能對選舉造成大幅的混亂，可能因為邊投票、邊開票，再次上演2018公投綁大選的惡果，打擊台灣民主選舉的秩序，甚至遂行中共意圖破壞台灣民主選舉的企圖。

吳思瑤呼籲，公投綁大選已經不幸被突襲修法通家，在野黨對於不在籍投票一定要好好三思而後行，不要再越過立法院專業討論，不討論、只表決，這樣的選舉制度變革需要有配套的前提。

