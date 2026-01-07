綠黨團改選 柯總召留任機率高

民進黨團總召柯建銘（中上）留任機率高。（本報資料照片）

立法院第4會期將於31日休會，國民黨團日前已選出新黨團幹部，但民進黨團幹部改選仍靜悄悄，黨團總召柯建銘是否留任最受關注。知情人士透露，農曆年前有可能內閣改組，此時若換掉柯建銘，恐添增政局混亂，也易被外界見縫插針；另多位綠委投入縣市長選舉，可任總召的人選不多，認為老柯留任機率高。

民進黨去年大罷免失敗後，黨內掀起黨團幹部改組聲浪，甚至啟動連署「要求黨團幹部含總召以降，應立即在本會期重新改選」；不過，仍有部分派系反對，最後草草結束。如今本會期尾聲，民進黨團幹部改選再受關注。

知情人士表示，大罷免後連署撤換柯建銘，鬧得風風雨雨，賴清德總統跟柯建銘兩人關係不斷被在野見縫插針，如今再來一次，恐傷及民進黨和諧，且卓榮泰內閣可能在農曆年前啟動小幅改組，若此時找人出來跟柯建銘競選黨團總召，恐增加政局混亂。此外，上次連署並不是每位綠委都簽，萬一這次挑戰失敗，勢必傷及賴清德威信。

這名人士指出，這次不少綠委投入縣市長選舉，目前已有何欣純、陳素月、劉建國、陳瑩、蘇巧慧、王美惠，且根據民進黨團組織規程，扣除資格不符的立委，寥寥無幾，柯留任機率很高。

不過，有綠委私下說，大罷免失敗後柯建銘在黨團大會上非常低調，甚至消極，往往只是宣達議事流程，擔憂若再這樣下去，民進黨團戰鬥力會逐漸衰落。

民進黨團幹事長鍾佳濱受訪表示，依黨團慣例，在任務沒有完成之前不會討論黨團幹部改組，甚至在31日前還未必有時間討論，不過民進黨團總是在新會期開始後就有新的組成。