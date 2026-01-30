綠黨團總召改選英系動向成關鍵 蔡易餘喊協調取代投票

民進黨團總召改選，英系動向成為關鍵，王世堅今受訪態度明確力挺蔡其昌。（曾薏蘋攝）

民進黨團總召改選，目前登記角逐有現任總召柯建銘及立委蔡其昌，各派系動向備受關注，其中英系佔六位，英系立委王世堅今受訪態度明確，力挺蔡其昌；蔡易餘受訪表示，英系內部尚未討論，屆時會做出一致決定，但仍盼協調取代投票，避免黨團做出艱難選擇。

王世堅今指出，蔡其昌登記參選，絕對選得上、會贏過柯建銘，不是因為柯建銘不好，是新的時局黨團也要與時俱進。

王認為，柯建銘貢獻民進黨30年，全黨上下都感謝他，柯若能在最高點時候交棒總召，大家都會尊敬；蔡其昌身段比較柔軟、細緻，也更年輕、與時俱進，和在野之間不會因為談不好就對槓，若接棒總召，相信未來黨對黨的磨合方式會改變。

民進黨嘉義縣長參選人蔡易餘今接受廣播節目主持人黃暐瀚專訪時，被問到蔡其昌若接任總召，民進黨團是否重回衝撞路線？蔡易餘認為，他對蔡其昌的認知，蔡不是那種很強硬的，其強項在於溝通協調。

談到蔡其昌登記參選，蔡易餘認為，蔡其昌登記參選應是有相當把握，對柯建銘而言是非常強烈的挑戰者，希望大家能溝通，未必一定要投票。面對國會少數的現實，未來需要更強力的溝通者與藍白對話，以國家為優先讓法案順利推動。

至於被外界解讀這是賴系、非賴系之爭，王世堅說，不這樣討論，至少他自己是「堅系」，不以此考量，新潮流當然是派系沒錯，但派系內也會有人才，這沒問題。

目前民進黨團51席立委，得票過半需26票，外界估算新潮流系加上友軍約有23票實力，英系6席（莊瑞雄、蔡易餘、王美惠、王世堅、陳冠廷、吳沛憶）被視為關鍵。

