綠黨團總召非柯蔡之爭！ 媒體人揭一關鍵示警賴：更大痛的開始

民進黨立法院黨團30日舉行黨團大會，有意參選總召的立委蔡其昌與原任總召柯建銘低聲交換意見。（姚志平攝）

立法院民進黨團展開黨團總召登記與改選，立委蔡其昌表態登記，挑戰「萬年總召」柯建銘，他坦言，總統賴清德沒有到勸進，但在有次偶然機會也表達，希望在立法院多幫忙。對此，媒體人陳鳳馨則是認為，這句話其實幾乎告訴全世界「我是賴清德欽點的人」，關鍵點不是蔡跟柯在選，而是賴跟柯。

陳鳳馨30日在《新聞大爆卦》中談到，蔡其昌說出總統要他在立法院多幫一點忙，其實代表幾乎告訴全世界「我是賴清德欽點的人」，且他當過副院長現在不可能選院長、副院長，那當然就是總召；她也說，關鍵點不是蔡跟柯建銘在選，而是賴跟柯，畢竟身為黨主席理論上至少在這裡面要掌握過半掌控力。

因此陳鳳馨推測，賴清德在民進黨立法院黨團過半實力應該是沒有問題，理論上蔡其昌應該有八成以上的機率會當選總召，但重點不是蔡，而是如何執行賴清德意志；至於另外兩成機率，她說，牽涉到柯建銘擅長喬事、籌錢，人家就會欠人情；她並認為，賴清德是總統兼黨主席情況下，如果還選不贏柯建銘的話，這代表柯人脈、交情超多。

另外，陳鳳馨也認為，這一次重點已經不是柯建銘留不留，因為他跟蔡其昌差距沒有太大，他們要執行的都是賴清德意志，去年大罷免當然不是柯一人主導，只是需要抓一個「墊腳石」，且別忘了去年幾個人事案當中，其實柯都有反對賴意志的紀錄。

陳鳳馨也提醒，如果到最後投出了柯建銘嫡系的票，不管是多少席，那個都是賴清德更大痛的開始。至於跟在野合作，她則認為關鍵點在政黨選擇，而非人，重點在於賴清德要不要有朝野和解，不然換上誰當總召結果都一樣，關鍵都在賴。

