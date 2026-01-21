綠黨團調閱監視器 質疑機密資料被帶走「1分15秒」足夠翻拍

立法院外交及國防委員會19日召開機密會議專報軍購細節，白委黃國昌一度攜出立院軍購機密資料，後續也持續延燒，立法院民進黨團書記長陳培瑜今日與副幹事長沈伯洋一同前去調閱相關監視器畫面。(黃敬文攝)

立法院外交及國防委員會19日召開機密會議專報軍購細節，白委黃國昌一度攜出立院軍購機密資料，後續也持續延燒，立法院民進黨團書記長陳培瑜今日與副幹事長沈伯洋一同前去調閱相關監視器畫面；陳培瑜質疑，黃國昌帶出資料的時間全程1分15秒，絕非其所宣稱的30秒，完全有時間翻拍資料，是否翻拍以及外洩，請黃國昌出面向國人說明清楚。

沈伯洋表示，黃國昌從國防外交委員會帶走機密資料，但畢竟機密資料有離開一段時間，黨團覺得這對於國家安全、國家機密來講，還是會有一定程度的危險，所以黨團對向立法院提出希望能調閱錄影帶，確保國家機密並沒有被洩漏。

他指出，但萬萬沒想到，過往只要是針對民進黨的錄影帶都可以馬上釋出的立法院，現在要調閱資料時竟然只能現場觀閱，「國家機密被帶走，沒有關係，結果國家機密被帶走的過程卻變成了機密」，令人貽笑大方。

陳培瑜則說，我們辦公室第一時間就代表黨團，第一時間就提出申請調閱以及複製資料相關的監視器，但是周萬來20日下午回覆同意調閱，但按照立法院內部的辦法，所謂的調閱就是只能現場觀看，複製的部分則被周萬來拒絕。

她指出，立法院就是藍白當家，就是立法院長韓國瑜跟周萬來，所以對於現在黃國昌疑似洩密的行為卻選擇如此包庇，因此今天黨團會再次重申，相關的資料到底是否機密，後續有相關的調查可以討論，但是監視器畫面不應該是機密，應該向全國人民公開透明說明，也想要邀請大家一起進去觀看監視器畫面。

另外，陳培瑜調閱完監視器畫面時，她表示，當天10時40分05秒，黃國昌帶著機密資料走出國防外交委員會；10時40分21秒，走下樓梯，身後跟著兩個助理，其中一位手上有兩支手機，走下樓梯後就是沒有監視器的角落；10時41分03秒，黃國昌和一位助理走上樓梯，準備回委員會；10時41分20秒，黃國昌走到委員會門口，軍官剛好衝出來拿資料。

她指出，全程1分15秒，絕對不是黃國昌宣稱的30秒，且不在監視器拍攝範圍內的時間長達42秒，時間足以把夾帶出去的國防機密資料翻拍完成，當天自己也有去參加會議，所以知道有幾張資料，但基於機密，我不能透漏篇幅，但我可以篤定「42秒絕對足夠拍完所有資料」。

陳培瑜強調，黃國昌有沒有翻拍機密資料？有沒有外洩出去？「請黃國昌出面向國人說明清楚」，最後也要鄭重對韓國瑜與周萬來秘書長表達抗議，自己向駐警隊申請調閱與複製監視器畫面，但周萬來卻只同意調閱，不同意複製，依據「立法院維護院區安全數位錄影系統影像資料管理要點」，只要周萬來核可就可以複製，為什麼韓國瑜與周萬來要包庇黃國昌？」「攸關國家機密是否外洩，為什麼不能讓社會大眾釐清事實？」

