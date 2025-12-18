綠黨團赴監院檢舉周萬來、郭明政！控訴專職濫權「代表立院幫高虹安脫罪」

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

新竹市長高虹安涉詐領助理費日前判決結果大逆轉，二審認定貪污部分無罪。不過，高院判決理由包括，立法院曾回函解釋「助理費本質為立委補助費性質」。對此，民進黨團今早9點半前往監察院，檢舉立法院法制局長郭明政、立法院秘術長周萬來專擅濫權、獨職包庇，竟代表全體立委，幫侵占助理費的犯罪者脫罪。

民進黨立院黨團今早召開「立法院官員專擅濫權，陷立委於不義」記者會。（許詠晴攝）

據高院新聞稿，關於高虹安涉詐助理費案件，認定不構成貪污治罪條例第5條第1項第2款詐欺罪之無罪，其中理由包括「立法院函覆認為編列立法委員公費助理經費是補助立法委員問政需要所須的財力不足，本質屬於立法委員補助費性質。」

民進黨立院黨團今早召開「立法院官員專擅濫權，陷立委於不義」記者會。鍾佳濱指出，連韓國瑜院長都不敢代表3個黨團，立法院法制局長郭明政竟代表立法院，行文給高院說明公費助理費性質，而立法院秘書長周萬來沒能力節制部屬，當立委要求查看該公文時，還說要來函索取，甚至他們已在昨天下午提出，至今卻還未看到公文，究竟有什麼見不得人的地方，要這樣遮遮掩掩，不敢給立法委員看？

鍾佳濱質疑，憑什麼立委只能從高院新聞稿，看見立法院對助理費性質的解釋？且根據新聞稿簡單幾個字也能發現，立法院的解釋與陳玉珍提案高度雷同，因此他們合理推論背後的始作俑者就是郭明政，一方面專職濫權，代表全體立委回文高院，另一方面幫陳玉珍代筆，寫了一個修改立法院組織法的提案。

張雅玲進一步指出，陳玉珍提案內容提到，補助費是彌補財力不足，對立法委員的補貼，助理費性質屬於立委的實質薪資的一部份，完全有處份權限，運用範圍也不以助理費為限。而根據高院新聞稿，立法院回函也強調，立委公費助理經費是補助立委問政所需的財力不足，本質為立委補助費，應屬實質補助彈性運用。兩者高達八成雷同。

鍾佳濱說，兩者的手筆都一樣，郭明政也沒有否認陳玉珍提案是由他捉刀代筆，若真是如此，同樣的見解出現在高院，那就不足為奇了，但他們也會前往監察院，檢舉周萬來、郭明政兩位立法院高級官員，專擅濫權、獨職包庇，給高院不能代表立院的書函，試圖為侵占助理費的犯罪者脫罪。

