綠：不副署絕對合憲也為憲政把關 支持政院最後決定

（中央社記者王揚宇、林敬殷台北15日電）行政院擬以不副署、不執行應對財劃法等修法，引發在野批評。民進黨立法院黨團今天表示，全力支持行政院所做最終決定，而不副署不僅是合憲手段，以財劃法作為不副署的議案，非常適宜，況且這是藍白癱瘓憲法法庭下，閣揆為憲政所做的最後把關。

朝野針對財劃法議題不斷攻防，媒體報導府院高層已拍板將以「不副署、不公布」方式進行，停砍公教年金修法也規劃朝此方向辦理。

民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜、副幹事長沈伯洋與身兼民進黨政策會執行長的立委吳思瑤今天召開記者會，並進行輿情回應。

媒體問到，在野陣營抨擊行政院如果採不副署方式進行，總統賴清德根本就是獨裁總統，更不排除醞釀上街抗議。

鍾佳濱說，藍白在立法院通過違背主流民意、傷害國家利益的法案，過去可以由憲法法庭當公道伯，就法規是否違憲進行審查，但在藍白惡修憲法訴訟法下，憲法法庭被癱瘓，再加上沒有暫時處分可以使用的情況下，閣揆不得不用不副署的方式，為憲政做最後把關，進行踩煞車。

鍾佳濱指出，未來能否化解僵局，不是靠人民上街頭，而是藍白可以在立法院提出不信任投票，如果通過的話，總統就可以評估是否要解散國會，重新尋求民意到底站在哪邊。

吳思瑤表示，面對藍白在立法院的失序作為，現在是台灣最關鍵的憲政時刻，要予以反制，而中華民國憲法第37條條文授權的不副署，絕對是合憲手段，而且以財劃法作為不副署的議案，她認為非常適宜。

吳思瑤說明，預算就是民生、財劃法是國家財政根本大法，當民生被嚴重癱瘓、預算被嚴重排擠時，對財劃法進行不副署是捍衛民主、維護憲法、守護國家不得不，也是必須的憲法行動，民進黨團會全力支持行政院所做最終決定，也會一起向社會論述。

媒體追問，台灣民眾黨主席黃國昌質疑就算提出倒閣並通過，行政院長卓榮泰也不會下台。

鍾佳濱說，黃國昌怎麼會這麼沒有信心，況且憲法增修條文已明確規定，不信任投票一旦通過，按規定閣揆一定要下台。

媒體再問，藍營質疑如果解散國會，會有60天的空窗期讓賴總統可以獨裁。

沈伯洋質疑，國民黨以前做白色恐怖，現在是否變白癡恐怖，因為就算解散國會，行政院還是要依法行政，怎麼做到獨裁。

鍾佳濱說，如果藍營真的考慮到國家政局與體制的安定運作，可以慎選提出不信任案的時機。（編輯：蘇志宗）1141215