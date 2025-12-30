綠：中共軍演 藍白勿再擋國防預算、釋放錯誤訊號

（中央社記者葉素萍台北30日電）民進黨發言人韓瑩今天表示，中共發動圍台軍演，藍白卻再度在程序委員會阻擋1.25兆國防特別條例，拖延審查對台澎金馬防衛、第一線國軍與海巡的安危，一點幫助都沒有，也向國際釋放錯誤訊號，誤以為台灣沒有防衛自我的決心，期盼預算案能交付審查，理性監督討論。

立法院程序委員會中午開會，國民黨、民眾黨立委在人數優勢下，第5度封殺行政院1.25兆國防特別條例及財劃法草案排入明年1月2日立法院會報告事項，無法付委審查。

民進黨發布新聞稿指出，韓瑩與戰略學者蘇紫雲在直播節目「午青LIVE」連線，蘇紫雲說，此次中共「正義使命」軍演既不正義、也沒有合法性，可說是連滾帶爬臨時拼湊出來的，以武力恫嚇的老套方式，加上文宣認知作戰假訊息，藉此威脅台灣人民。

蘇紫雲指出，中共釋出無人機拍攝台北101與中央山脈畫面，視角不對，已被證實是假訊息，卻還有民代跟著轉貼嘲諷。中共就是要利用心理戰，讓人民心生畏懼自動放棄，現在台灣最大威脅是在地的協力者跟著傳播錯假訊息。

針對傳出有後備軍人群組讚揚共軍、貶低政府的言論，蘇紫雲指出，政府除了澄清速度要快，也要提醒民眾散播假訊息要承擔一定責任，不適切的言行應當受到法律處置，才能更進一步防止假訊息的散布。

韓瑩表示，中共現在發動圍台軍演，顯見國防的重要性，然而總統提出的「8年1.25兆國防特別預算條例」，卻再度在程序委員會被藍白阻擋。藍白拖延審查對台澎金馬的防衛、對第一線國軍與海巡的安危，一點幫助都沒有，也會向國際釋放錯誤訊號，誤以為台灣沒有防衛自我的決心，期盼預算案能交付審查，理性監督討論。

蘇紫雲強調，沒有足夠的防衛能力，等於對侵略者發出邀請。國防特別預算中的台灣之盾整合防空系統一體化，如同千手觀音可以抵禦飛彈、無人機，嚇阻解放軍登陸。這不只是提升自我防衛能力，還能提高產業升級，不止台灣，世界的民主國家也是這麼做，呼籲民眾一起支持國防預算。（編輯：萬淑彰）1141230