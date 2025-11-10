綠：中國外交官揚言斬首高市早苗 不合外交行為

（中央社記者王揚宇台北10日電）中國駐大阪總領事薛劍就日本首相高市早苗關於台灣有事的答詢，在X發文「那種骯髒的頭就應該毫不猶豫斬掉」。民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱今天受訪表示，對於這種不合外交及法律的行為，中國外交官該如何處置，看來「北京要去東京交代一下」。

薛劍8日深夜就高市早苗關於台灣有事的答詢，在X發文「那種骯髒的頭就應該毫不猶豫斬掉」，挨批發言不適當。他隨後刪除該則具爭議性貼文，但仍繼續發文稱「台灣問題與日本無關，應由中國人自行解決」。

民進黨立法院黨團今天召開輿情回應記者會，針對上述議題，鍾佳濱今天受訪表示，感謝高市早苗延續前首相安倍晉三，即台灣有事就是日本有事，展現出民主同盟共同防禦的決心。

鍾佳濱說明，面對民主同盟共同防禦的概念，居然有中國派駐日本的外交官，以罕見的情緒性誇張言論，這在一般國際外交場合上是非常罕見的事情，不禁讓人疑惑，中國是否將日本視為交戰國。

鍾佳濱認為，對於這種不合外交也不符合法律的行為，中國外交官應該如何處置，看來北京要去東京交代一下。

高市早苗7日在眾議院接受質詢時表示，如果「台灣有事」（發生緊急狀況）伴隨對方使用武力的情況，有可能構成安全保障法制中，日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」。（編輯：張若瑤）1141110