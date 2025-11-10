綠：中國外交官揚言斬首 不合外交行為 (圖)

其他人也在看
蕭美琴到歐洲演說 許宇甄揪這事實酸爆了
[NOWnews今日新聞]副總統蕭美琴日前受邀出訪歐洲，進入比利時首都布魯塞爾的歐洲議會，參加「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）年會並發表演說，讓外交部長林佳龍直呼「很多人都哭了。」不過，國民黨立委...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
蕭美琴登歐洲議會發表演說 林佳龍：台灣外交邁出歷史性一步
林佳龍表示，蕭美琴此行在總統賴清德指派下，應邀出席「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）於歐洲議會舉辦的年會並發表演說，象徵台灣外交邁出歷史性的一步，顯示台灣與歐洲夥伴關係正邁入全新階段。他表示，蕭美琴以「台灣是世界動盪變局中的可信賴夥伴」為題發表演說，強調台...CTWANT ・ 1 天前
美議員「呼籲邀台參與環太軍演」！惟美國會年年支持仍無法加入 卡關原因曝
據《中央社》報導，美國聯邦眾議院軍事委員會（House Armed Services Committee）民主黨首席議員史密斯（Adam Smith）近日在華府智庫「大西洋理事會」（The Atlantic Council）的座談會上再度重申這一立場。他指出，邀請台灣參與RIMPAC的用意，在於「傳達訊息給中國」，讓北...CTWANT ・ 3 小時前
接棒蕭美琴外交突破 蔡英文卸任後第三度訪歐
前總統蔡英文今晚（8日）時啟程前往德國法蘭克福，應邀出席首屆「柏林自由會議」（Berlin Freedom Conference），預定11月10日發表專題演說。登機前，面對媒體詢問對於副總統蕭美琴外交突破的看法，蔡英文微笑揮手致意，神情輕鬆愉快。蔡前總統說，此行期盼進一步深化台灣與德國及歐洲民主盟自由時報 ・ 1 天前
林佳龍吐心聲：當蕭美琴副總統站上歐洲議會的講台上，很多人都哭了
副總統蕭美琴7日在歐洲議會舉行的「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）峰會發表演說，陪同出訪的外交部長林佳龍今（9）天一早在社群平台發文提到，能夠讓台灣的聲音在歐洲議會殿堂被清楚聽見，是我們共同的榮耀。他透露，當蕭副總統站上歐洲議會的講台上，很多人都哭了。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
蕭美琴赴歐洲議會超保密！官員曝內情「本人最後才知」：1事可證台歐實質進展
副總統蕭美琴7日在外交部長林佳龍陪同下踏入位於比利時首都布魯塞爾的歐洲議會，應邀出席對中政策跨國議會聯盟（IPAC）年會，並以「台灣是世界在動盪變局中可信賴的夥伴」為題發表演說，一行人今（9）日清晨搭機返抵台灣，蕭美琴也在機場發表簡短談話。外交官員分析，此行不僅創下我國副元首訪問非邦交國史無前例的突破，也突顯台歐關係正邁入新階段；並透露此次重大外交突破，背後......風傳媒 ・ 1 天前
媒體曝蕭美琴創我國副元首「訪問非邦交國」紀錄！官員揭「最後才知非視訊」而是親赴比利時！指相關單位主動詢問「有何處能協助」：是台歐關係實質進展重大訊號
官員表示，此次成功推動副總統訪問非邦交國，並進入歐洲議會發表演說，不僅象徵台灣走向歐洲、也走向世界...放言 Fount Media ・ 22 小時前
台灣副總統在歐洲議會呼籲加強合作 中國強烈抗議
台灣副總統蕭美琴赴布魯塞爾參加 「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）2025年峰會，並在歐洲議會發表講話，引發中國不滿抗議。蕭美琴返台後則重申台灣的國際重要性，呼籲各國強化與台灣合作。德國之聲 ・ 1 小時前
台灣副總統首次！蕭美琴IPAC年度峰會發表演說 外交部致謝
比利時首都布魯塞爾於7日舉辦對中政策跨國議會聯盟（IPAC）年度峰會，賴清德總統指派副總統蕭美琴前往，並在歐洲會議殿堂發表演說。今（9）日外交部發文，特別感謝IPAC對台灣的持續關注與堅定支持。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
中度颱風鳳凰轉彎要來了！ 估週三晚間登陸、5縣市侵襲率超過90%
[Newtalk新聞] 中度颱風「鳳凰」轉彎朝台灣而來，中央氣象署預估，最快今（10）天晚上發布海上警報、明天發布陸上警報，週三最靠近台灣，並可能在當晚登陸中南部。根據氣象署發布的暴風侵襲機率圖，台南、高雄等5縣市超過90%，台中也有84%，全台皆須嚴加防颱。 氣象署指出，第26號颱風「鳳凰」中心位置今（10）天凌晨2點時位於鵝鑾鼻東南方580公里，以每小時19公里速度，向西北轉北北西進行，已通過菲律賓呂宋島，持續朝西北西方向前進，依照路徑預測，「鳳凰」將北轉拐彎朝台灣海峽持續前進，之後再轉東北通過台灣。 氣象署預測，由於「鳳凰」經過陸地而且北上過程中環境條件不利於其發展，強度將逐漸減弱。週二受颱風外圍環流及東北季風影響，基隆北海岸、大台北、東半部地區及恆春半島須慎防大雨及豪雨；週三隨著颱風接近，中南部地區也有大雨或局部豪雨，週四颱風減弱並逐漸遠離，除北部地區仍有局部較大雨勢外，其他地區雨勢趨緩。 根據氣象署最新公布的暴風侵襲機率圖，有5縣市遭侵襲機率超過90%，分別為：台南94%、嘉義縣92%、嘉義市91%、雲林90%、高雄90%。而超過80%包括：屏東88%、台中84%、花蓮81%新頭殼 ・ 4 小時前
北捷白髮阿嬤「逼讓座被踹飛」！雨傘打博愛座女童「下場慘了」
生活中心／巫旻璇報導北捷白髮婦曾姓婦人9月底在捷運車廂內遭「Fumi阿姨」一腳踹飛的畫面引發熱議，警方事後也查出，曾姓婦人有竊盜前科。如今又曝光曾婦更早前的一起傷害案件，曾婦早在去年便因不滿一對父女占用博愛座，竟揮動雨傘打傷女童。台北地檢署已於10日依故意傷害兒童等罪名，正式對她提起公訴。民視 ・ 2 小時前
愛買手搖飲注意！前稽核人員曝「看到店員手上2情況」：請轉頭買別家
愛喝手搖飲的人注意！一名曾經擔任飲料店稽核人員的網友提醒，只要看到店員手部有2特徵「請馬上轉身去買隔壁的」，貼文一出引發議論。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
亞職交流賽》台灣大賽冠軍超強！ 猿重挫日韓奪2連勝收尾
今年台灣大賽冠軍隊樂天桃猿展現農場潛力，張趙紘、劉子杰今天雙雙夯出2分彈，率隊以6：3勝出，連續2天重挫日職樂天金鷲、韓職KT巫師隊，以2連勝稱霸亞洲職棒交流賽。KT巫師隊2局上率先突破陳世展，靠高飛犧牲打送回第1分，隨後在一、二壘有人又被敲安，所幸靠右外野手邱鑫長傳阻殺本壘，化解危機。自由時報 ・ 19 小時前
今日風雨越晚大！「這幾地」恐迎大豪雨 專家曝「颱風假」關鍵點
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導中度颱風鳳凰強勢襲來，根據中央氣象署資料顯示，鳳凰目前位在北緯16.7度，東經120.2度，以每小時19公里速度，向西北西進行...FTNN新聞網 ・ 5 小時前
颱風假11/11停班停課全台最新通知 關注北北基是否上班上課【不斷更新】
颱風鳳凰逼近，根據中央氣象署颱風消息，颱風鳳凰今天至周三（12日）影響最顯著，預計今天下半天發布海警，明天（11日）上半天發布陸警。氣象署今天上午發布台北、新北、基隆、宜蘭4縣市大雨特報。風雨若達到《天然災害停止辦公及上課作業辦法》第四條規定，即可停止辦公及上課，至於是否停班課，仍由各縣市政府決定。網友關心明天（11日）周二是否會放颱風假（災防假），Yahoo奇摩新聞在本篇新聞整理11月11日上班上課最新資訊。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 小時前
放颱風假？鳳凰颱風侵襲機率全台皆逾7成 2縣市達91%
第26號颱風、中颱鳳凰持續增強，氣象署預估最快明天（10日）發布海上警報、後天（11日）發布陸上警報，週三（12日）颱風最接近台灣時，預估將減為輕度颱風，若行進方向速度不變，週三白天暴風圈可能觸陸，夜中廣新聞網 ・ 21 小時前
她在零下196度「沉睡8年」！中國首例冷凍人 丈夫一句話催淚：總得有人陪她醒來
這不是科幻小說，而是一場橫跨8年的真實愛情實驗！中國首位接受「人體冷凍保存」的女性——展文蓮，在2017年因肺癌病逝後，被丈夫桂軍民以「遺體捐獻」名義送進山東銀豐生命科學研究院，沉睡在攝氏零下196度的液氮中。8年過去，妻子靜靜躺在編號「1號罐」中，而丈夫仍相信：總有一天，科學能讓愛再次甦醒。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
斷言「這人」有總統命能登大位！命理師揭1特徵：和賴清德一樣
運勢算命是一項玄學，經常引發話題，相信與否往往也是見仁見智。過去曾精準算出柯文哲66歲「走入空亡」的命理師周映君，日前解析台北市長蔣萬安的運勢變化，指出未來走「金水運」的他恐會遇上壓榨等考驗，鐵口直斷「我覺得沒辦法當總統」。不過，塔羅牌小孟老師卻持不同看法，認為蔣萬安面相有「龍臉」和總統賴清德一樣，未來有機會登頂大位。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
2026新北市長挺誰？最新2.3萬人民調出爐 她居冠獲近40%、黃國昌9.8%
下屆九合一選舉於2026年11月28日登場，各陣營開始布局，新北市長選戰，民進黨確定由立委蘇巧慧參選，民眾黨主席黃國昌表態出戰，國民黨則是台北市副市長李四川呼聲最高、現任副市長劉和然有意參選。根據壹蘋新聞網最新投票顯示，蘇巧慧居冠達39.5%，黃國昌則獲9.8%支持度，再度引起熱議。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
鳳凰颱風來勢兇兇！「新北颱風假」怎麼放？侯友宜一句話全說了
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導鳳凰颱風來勢洶洶，氣象署預估最快今（10）日下午發布海上颱風警報，明日中午發布陸警，並可能在週三深夜至週四清晨登陸，...FTNN新聞網 ・ 4 小時前