綠：主流民意挺年改 反對全民承擔特定族群利益

（中央社記者葉素萍台北4日電）民進黨今天指出，國民黨強推反年改法案，造成國家財政沉重負擔，退撫基金面臨破產危機，整體民調趨勢呈現，立法院若通過停止年改，有過半數民眾不能接受，主流民意多數支持年金改革持續推動，反對讓全民納稅人承擔特定族群利益，不接受讓基金破產後由全體人民買單。

民進黨政策會執行長吳思瑤、發言人吳崢今天召開「公教年金改革議題民調」記者會。

吳崢表示，民進黨公布最新年金改革民調，多項指標均反映社會主流民意支持改革不中斷。依民調結果，49%民眾支持繼續推動年金改革，僅27.1%贊成停止改革；一旦停止改革導致退撫基金破產由全民買單，高達76.2%的民眾認為不合理，僅11.9%認為合理，顯示社會多數反對全民買單。

吳崢指出，民調中針對政府補助制度，目前公保與勞保補助差距達20倍，有67.9%民眾認為不合理；進一步依政黨屬性分析，民進黨支持者有68.5%支持繼續年改；即使國民黨支持者中，也有31.2%支持改革，值得注意的是，民眾黨支持者中更有52.7%支持持續年改，僅26.6%反對；依年齡屬性部分，30至39歲，有54.3%支持持續改革，40至49歲則有57.7%支持年改，均明確呈現年輕世代對公平與永續制度的期待。

吳思瑤提到，2017年政府透過年改委員會耗時1年凝聚社會共識，2025年藍白卻僅用1天委員會討論便強推終止年改版本，粗暴草率，讓民主程序倒退。藍白委員更以「提前4年破產又不是40年」、「吃5顆蛋變3顆」等失當言論迴避年金永續問題，完全不尊重此一重大民生議題。

吳思瑤說明，民調顯示，各政黨支持者，分別有7至8成民眾不接受「破產全民買單」，顯示各政黨支持者皆認為制度不公；公教平均月退5萬元至7萬元遠高於勞保、老農、國保年金，引發剝奪感。國家撥補公保人均更為勞保20倍，是嚴重不公平。

吳思瑤強調，年金改革是世代正義、財政永續，國會責任是縮小缺口而非加速破產。她呼籲，全民向選區立委表達訴求，才可能阻止藍白強行闖關；民進黨團也將全力應戰。

這份民調是由民進黨民調中心在11月17日至19日進行，訪問20歲以上具有投票權公民，完成1064個樣本數，在95%的信心水準下，抽樣誤差約為正負3個百分點。（編輯：張若瑤）1141204