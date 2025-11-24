綠：任公職須對國家忠誠 依法只能有中華民國國籍

（中央社記者王揚宇台北24日電）針對中配因中華人民共和國國籍問題被解除公職，國民黨立法院黨團表示將提修法，明定陸配參政權不受國籍法規範。民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱今天受訪表示，擔任公職人員要對國家忠誠，依法只能有中華民國國籍。

鍾佳濱今天在立法院接受媒體聯訪，媒體詢問，為了要替中配參政解套，藍營打算要修國籍法，台灣民眾黨也擬修兩岸人民關係條例等議題。

鍾佳濱說明，台灣承認雙重國籍，歸化台灣不用放棄原本的國籍，但公職人員必須對國家忠誠，根據國籍法規定，不管是從哪一個國家歸化為台灣公民，必須維持只有中華民國單一國籍，才能成為中華民國的公職人員，社會應該不用懷疑，這是國家忠誠的問題。

此外，行政院會20日通過院版財劃法修正草案，將送立法院審議。國民黨團總召傅崐萁23日指出，到現在為止，試算分配來自哪個法源都不知道、試算公式是什麼也沒有、各縣市實際分配數字也沒有，讓各縣市一頭霧水。朝野當然可以談，但需要具備上述內容。

媒體詢問，傅崐萁指沒有法源依據。鍾佳濱回應，不能理解何謂沒有法源依據，而目前行政院版已確定中央跟地方的垂直分配，中央釋出的統籌分配稅款以及一般性補助跟計畫型補助，在院版看起來，遠大於之前各式各樣的版本，接下來各地方政府關心的重點就是水平分配。

媒體也問到無人機法規議題，鍾佳濱解釋，無人機前幾年引入台灣時，曾在民用航空法訂定專章，但隨著技術及科技日新月異發展，用途也非常多樣，對於無人機相關的管理、法規，應隨著無人機產業的興起，有必要在民用航空法等進行增補。

鍾佳濱強調，對於無人機如何管理，維持其商業上的應用，同時也能夠兼顧國家安全的防衛需要，這是任何國家都要面對的事情，民進黨團傾向支持要給予無人機更新的納管跟規範，也必須趕緊研議。（編輯：張若瑤）1141124