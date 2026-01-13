綠「北桃」誰戰難產中 林右昌被點名正國會活棋

台北市 / 綜合報導

迎戰年底大選，民進黨台北市、桃園市人選難產中，其中在桃園，被點名的除了總統府副祕書長何志偉、行政院祕書長張惇涵，以派系來看，黨內認為還有一枚活棋，就是民進黨前祕書長林右昌，對此，綠委吳思瑤讚林右昌是可選之才，但也認為，選舉需要當事人強烈意願跟準備。

民進黨立委王世堅特地南下，幫同黨立委陳亭妃站台力挺她選台南市長，但王世堅當扶龍王之餘，也頻頻被點名親自上戰場，披戰袍選台北市長，但綠營北北基桃新北有蘇巧慧基隆有童子瑋，除了首都台北還有桃園市長戰將同樣難產中。

廣告 廣告

立委(民)鍾佳濱：「在前面已經定案的兩都，跟即將定案的兩都之後，民進黨會審慎的在選對會加以討論，未來我們一定會推出最有勝算的人選。」

檯面上近來總統府副祕書長何志偉勤跑地方，動作頻頻也當過立委，但之前與桃園連結不深，如何打動高層成為難題，另外還有立委王義川被點名，黨內私下熱議人選，則有近期因在國會備詢，成為熱門人物的行政院祕書長張惇涵，以及國安會副祕書長林飛帆。

不過以黨內派系還有一枚活棋，就是正國會的他，臉書發出遊照說擔任公職二十多年，趁著現在無官無職海闊天空一身輕，開著車跟太太一起陪兩老拜拜，自從辭祕書長林右昌社群幾乎沒有政治味，出國玩還客串YouTube影片。事實上林右昌選戰、行政歷練都非常完整，成了綠營討論北桃二都人選時的最佳活棋。

立委(民)吳思瑤：「不否認我也覺得，林右昌確實是一個可以選擇的人選，選舉需要當事人的強烈意願，當事人也要有充足的準備，那這些部分也是要考量，林右昌前祕書長個人的看法。」

綠委樂見有資歷的戰將出線，但檯面上都說等最強的，檯面下布局恐怕已經波濤洶湧。

原始連結







更多華視新聞報導

綠營誰戰新北？傳林右昌萌退意 蘇巧慧：不論人選一起努力

罷免失利 林右昌請辭民進黨秘書長 賴清德准辭

大罷免輸林右昌「請辭」 藍：跳船選新北 綠：完全沒聽說

