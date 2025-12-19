綠「南二都」競爭！妃憲零互動 林岱樺發言時「隆、瑩離場」

想爭取台南市長的陳亭妃、林俊憲都到場，但全程零互動。（圖／東森新聞）





2026地方大選，民進黨在台南、高雄初選競爭相當激烈。20位民進黨立委一起開了老農津貼記者會，想爭取台南市長的陳亭妃、林俊憲都到場，但全程零互動。另外想角逐高雄的林岱樺、邱議瑩、賴瑞隆，也都有到場，但在林岱樺發言時，兩人卻都率先離開。

民進黨立委：「照顧農民過好日子。」20位民進黨立委排成一列，喊話加碼老農津貼，但這記者會想選的都站在彼此對面。

立委(民) 陳亭妃：「沒有辦法補足的部分，我們應該一次先調整，到足夠的位置。」不管陳亭妃還在發言，看看林俊憲的眼神，似乎心已經不在這邊，手先是插進口袋，再低頭看看地板。

立委(民) 陳亭妃：「農民健康保險、農民職災保險，還有農民退休儲金。」

立委(民) 林俊憲：「CPI如果達到政府公告有5%，那麼就應該要來調整。」

整場記者會，妃憲眼神對都沒對，但林俊憲和旁邊的邱議瑩、林宜瑾，卻不時竊竊私語，跟賴惠員講話，更開心地握拳一下，而陳亭妃則是一貫的招牌表情，不只台南立委很有戲，高雄的4搶1也沒在客氣。

立委(民) 邱議瑩：「呼籲國民黨的黨團，如果真的有心，要照顧農民的話，總預算財劃法，是不是應該趕快審，要趕快過呢。」

隔空開酸藍營講給誰聽，大家心知肚明，而賴瑞隆打出保守牌，但同樣展現積極。

立委(民) 賴瑞隆：「行政院在財政有能力的狀況下，應該要來提高我們的老農津貼，增加到1萬元、甚至到1萬2。」只不過就在林岱樺發言時，卻不見兩人身影。

立委(民) 林岱樺：「對農夫農人農業，包括特別是老農，我們永遠排在最後面。」

南二都初選有多激烈，一場為老農的記者會，也能聞到濃濃煙硝味。

