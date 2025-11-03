綠：台中市府擅改程序管理不善 豬瘟疫情恐延長

（中央社記者葉素萍台北3日電）台中動保處人員擅闖非洲豬瘟案場，民進黨發言人韓瑩今天說，擅自進場清消可能導致採樣偽陰性、檢測失準，延誤疫情掌控，並影響後續解封期程。

台中市副市長黃國榮今天在台中市議會答詢說，這件事沒人下令，市府對發生這件事感到不可思議，但市府難辭其咎，農業局應負督導不周責任，將全面從重究責。

台中梧棲區1間養豬場出現非洲豬瘟，農業部長陳駿季昨天表示，國軍化學兵日前到案場清潔消毒，台中市政府卻未告知又擅自去清消，擔心後續採檢出現偽陰性。

民進黨今天發布新聞稿，韓瑩指出，市府魯莽失當，台中市長盧秀燕先前面對「廚餘桶要不要加蓋」問題時還說要「請示中央」，如今重大防疫作業卻未請示就擅作主張，破壞防疫節奏，亂搞事件又添一樁。

韓瑩表示，擅自進場清消可能導致採樣偽陰性、檢測失準，延誤疫情掌控，並影響後續解封期程。台中市府從疫調、清潔到消毒的環節屢屢出包，事後還以「動保處人員誤解指令」推責基層，毫無承擔。

民進黨說，稍早中央最新疫調揭露，廚餘是目前風險最高的感染來源，不僅案例場驗出陽性，連運載廚餘的車輛也呈陽性。同批廚餘中，養豬場因確實蒸煮未檢出陽性，案例場自今年4月起未再購買蒸煮用瓦斯，現場也無燃燒木材痕跡，顯示早已未依規處理廚餘，台中市政府的管理疏失顯而易見。

韓瑩強調，事件證明台中市府自身的管理鬆散且執行失當，她呼籲，地方政府應遵循中央指引、全力配合防疫，避免成為全國防疫破口，讓疫情早日清零、全面解封。（編輯：林興盟）1141103