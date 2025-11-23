綠「打鄭圍韓」有效？ 牛煦庭回擊：不會奏效的！

民進黨近來猛批國民黨主席鄭麗文參加白色恐怖受難者秋祭，還要立法院長韓國瑜表態，外界揣深這是「打鄭圍韓」的策略。對此，國民黨立委兼黨發言人的牛煦庭分析認為，民進黨無時無刻都想要製造國民黨的內亂，「這一個套路，成功機會不是特別高。」

國民黨立委兼黨發言人牛煦庭（左）、鯊鯊主播高級酸主持人李珮瑄。（中天新聞）

牛煦庭日前接受《鯊鯊主播高級酸》節目專訪時，被問及是否有感受到所謂「打鄭圍韓」的套路？

牛煦庭指出，民進黨無時無刻都想要製造國民黨的內亂，這是很正常。「不能讓他定於一尊、最好內部意見不和」，這是民進黨希望看到的劇本，但這一個套路，成功機會不是特別高。

國民黨立委兼黨發言人牛煦庭。（中天新聞）

針對這個策略，牛煦庭說，它有一個前提條件，要先設定某一個人，才會出現要製造其他人出來，可是恰恰好當選的鄭麗文主席，就是唯一對於總統大選人選保持開放的人。

牛煦庭提到，以前大家講要先設定誰，可是鄭麗文主席說「誰強誰上」；當藍營用開放心態時，（綠營）這招不會奏效，反而會讓國民黨很多人積極起來，因為要被認定是最強的人！所以大家都會提做準備。

牛煦庭還說，「民進黨會遇到的治國問題，我們也會遇到，應該是提早把問題點一點，一起面對，早點準備，治國還可以銜接，這才是贏。」

