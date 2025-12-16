綠「政媒共生」4招發大財？董智森爆：土地比投標更好賺

三立遭爆點土成金爭議，CTWANT日前實地走訪桃園埔心牧場，沿著梅獅路周邊有整地痕跡。（圖／方萬民攝）

埔心牧場於2018年底賣給三立後，申請都市計畫變更，2019年5月內政部就核准，此事曾被白營質疑從中央到地方「一條龍快速服務」。媒體人董智森指出，以前綠媒靠業配跟置入性行銷，後來標政府的案，現在做土地，因為土地最好賺，違反了所有綠營過去的價值。

董智森16日在《新庶民大頭家》節目表示，台灣最荒謬的就是媒體，百分之九十幾都在批評在野黨，「在野獨裁」？很好笑，在野怎麼獨裁？之前總統府有一些東西流出來，提到時任閣揆蘇貞昌指示時任NCC主委陳耀祥，說「我們現在會補充兩個深綠學者進來，你們要把中天（新聞台）幹掉！」府方怒批對岸有駭客偷資料，其實是有個祕書把長官的平板電腦掉了，撿到的人把資訊寄給很多媒體人。

廣告 廣告

董智森直言，大家想說總統府跟行政院應該不敢這樣做？結果後來所表演的劇本，一模一樣！反正他就是要這樣做，也不怕你們講。所以可以看到這個政府多麼骯髒！他們找的兩個深綠學者就是王維菁、林麗雲，進去NCC以後，就把中天關台了。後來這兩人離開，講了一些大家認為「是不是講出良心話？」那時三立有去投資中嘉，結果中嘉那8家系統公司被罰了1440萬，三立不用被NCC罰？

董智森提到，當年陳水扁打敗趙少康，阿扁說他獲得國會記者認證，是最認真的立委。在那時所謂黨政軍威權之下，還可以很公平地選出陳水扁，現在民進黨有沒有黨政軍退出媒體？沒有！綠媒愈來愈多，那些民營的也全部依靠在他身上。王維菁、林麗雲為什麼說「政媒共同利益集團」？第一，因為靠業配，每天促銷、到節目裡講政府的好話，或在新聞裡。第二就是把政府要的宣傳給置入性行銷。

「第三，標政府的案！」董智森指出，標案誰拿最多？三立跟民視，大家都清楚，拿了多少億？那為什麼他們現在要做土地？因為土地比跟政府做業配、投標什麼的還好賺！台灣最好賺的就是土地，台灣最大的那家報紙就是靠土地起家的，他們擁有這些資源。所以不要去相信這些人，他們違反了所有過去民進黨所堅持的，真是讓人不齒！

【看原文連結】