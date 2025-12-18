綠：樂見美國促成強化國防 籲朝野盡速審議

（中央社記者林敬殷台北18日電）美國政府宣布針對出售台灣M109A7自走砲等8項軍購案進行知會國會程序，可望於1個月後正式生效。民進黨立法院黨團今天表示，樂見美方促成強化自由民主同盟國家的國防，也期盼朝野一致盡速審議國防特別預算，國家安全不分朝野。

國防部上午發布新聞稿指出，美國政府於美東時間17日下午5時30分，就國軍「台灣戰術網路（TTN）暨部隊覺知應用套件（TAK）」、陸軍「AH-1W型直升機零附件」、「M109A7自走砲」、「海馬士遠程精準打擊系統續購」、「拖式飛彈續購」、「反裝甲型無人機飛彈系統」、海軍「標槍反甲飛彈續購」、「魚叉飛彈可修件檢修」等8案，總額111億540萬美元對台軍售案，進行知會國會程序，可望於1個月後正式生效。

民進黨團幹事長鍾佳濱表示，民主自由同盟彼此的國防要進一步強化，樂見美方促成武器裝備的軍購，批准這一批總額折合新台幣約為3500億元對台軍售案，這也是川普2.0之後的第2批軍購案。

鍾佳濱說明，美方批准這一批對台軍售案清單中，有5項是屬於行政院正編列在8年1.25兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力計劃採購特別條例」之中，目前在立法院仍無法付委審查，他要再次呼籲，國家安全不分朝野，共同維護，希望未來朝野能盡速交付審議，立法院會嚴守看緊納稅人荷包的責任，嚴審行政院所提的預算。（編輯：張若瑤）1141218