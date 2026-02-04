綠：民眾黨若認同國籍法 不同人就不應有不同解釋

（中央社記者林敬殷台北4日電）陸配李貞秀昨天宣誓就任立委，雙重國籍爭議持續延燒。民進黨立法院黨團書記長陳培瑜今天出示相關文件表示，民眾黨清楚也認同國籍法中「不得具有雙重國籍、不得在中國設籍」規定，既然認同，就應該依法做事，不應在不同人身上有不同解釋。

李貞秀昨天宣誓就任立委，並指有申請放棄中國籍但不被受理。內政部表示，根據李貞秀所述，可證明李貞秀仍具中國大陸國籍，若遭拒絕受理也應提出佐證證明，以確認李貞秀在到職前已辦理放棄中國國籍。

廣告 廣告

陳培瑜上午在民進黨團輿情回應記者會，出示「擬任（ 現職）人員在中國大陸設有戶籍、領用中國大陸護照、身分證、定居證或居住證情形具結書」，以及「中央選舉委員會被提名人具結書」2份文件的影本，2份文件是民眾黨推薦的中選會委員被提名人蘇子喬填寫。

根據陳培瑜出示的文件，蘇子喬勾選「本人沒有在中國大陸設有戶籍、領用中國大陸護照、身分證、定居證」、「從來沒有申領中國大陸居住證」、「自始至終未兼具外國國籍」、「自始從未有外國永久居留權」。

陳培瑜指出，在國籍法規定下，擔任民意代表及被提名人，都不可以有雙重國籍，也不可以在大陸領有戶籍。如果李貞秀已經繳了這些表格，那就代表民眾黨也認同國籍法。既然民眾黨都認同國籍法，就請依法行事，遵守法治。

陳培瑜表示，如果民眾黨在提名不分區立委人選時，要求被提名人繳交並簽署這樣的聲明文件，就代表民眾黨認同「不得具有雙重國籍、不得在中國設籍」的法律標準，既然認同，就應該依法做事，而不是在不同人身上採取不同解釋。

陳培瑜說，將李貞秀的情況與蘇子喬的文件對照來看，社會自然會產生疑問，民眾黨是否在面對爭議時，試圖以政治說法取代清楚的法治標準。

陳培瑜說，國籍法規定並非針對特定個人，而是對所有民意代表一體適用。既然民眾黨在提名制度上已承認這套規則，就應該要求所有被提名人、所有當選人同樣遵守，才能回應社會對法治一致性的期待。

此外，陳培瑜也出示立法院秘書處給立法院各黨團辦公室函文表示，立委宣誓就職時，需繳交「立法院第11屆立法委員就國籍法第20條相關規定回復書」。

她說，提醒立法院長韓國瑜，如果李貞秀沒有交出上述回復書，沒有辦法證明李貞秀在到職以前已經放棄雙重國籍，就不應該讓李秀貞成功就任。至於誰可以解職，解職規定就在立法院，只有韓國瑜跟立院秘書長周萬來可以做出裁處跟宣示。（編輯：謝佳珍）1150204