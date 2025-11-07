綠！男花半年規劃日本之旅 出發前2天女伴交男友不去了 林氏璧給2建議

一名男網友受到女性友人邀約一同去日本旅遊，規劃了半年，卻遭對方以交男友為由放生。（示意圖，shutterstock／達志）

日旅達人林氏璧在臉書上分享Threads上一起熱門話題，一名男網友規劃了半年的日本之旅，卻在即將出發之際，女伴以交到男朋友為由，表示不去了，讓該名男生不知如何是好，大嘆遇到最雷旅伴。對此林氏璧則給出2個建議，更稱讚原PO規劃的行程相當不錯，有興趣的也可去應徵。

這名男網友在Threads上發文表示，去年11月被女方邀請一起去日本玩，他也順勢答應，兩人越聊越投入，自己也逐漸喜歡上對方，並在5月得到確認可以去日本的答案，因此立刻著手規劃旅程，但女方表示自己不想規劃，全權交由他負責，因此原PO為此忙得焦頭爛額。

原PO說，自己是「旅行P人」（喜好隨機、彈性的旅行風格），但完全沒有赴日經驗，因此一切從零開始，認真地爬文章、看YouTube，詢問朋友搭車事宜，並在7月底訂了機票，住宿與景點、餐廳等都是雙方確認多次才定下來，並在9月中交出行程表，於是月修改到最終版本，並在11月初訂了機票。

沒想到近日女方突然傳訊說自己無法去了，要原PO自己另外找伴侶，被問原因時，對方回答「男友發現會完蛋」，這才知道，原來女方在上個月交了男朋友，卻始終沒說出口，直到離出發日越來越近，才開口告知。原PO感嘆，這趟行程是針對兩人興趣制訂的，如今少了一個旅伴，不知道該怎麼解這題，「第一次規劃出遊就沒旅伴」。不過不少網友卻質疑：「人家邀你就是有感覺了，結果你放生人家一年？」、「放一年放到變別人女友，我也不知道該說什麼」、「看到女方機票不是跟你一起訂就該小心了」、「結果你變成工具人，她跟男友拿著這行程玩就好」、「行程被白嫖了，可憐啊」。

林氏璧分享到自己臉書後，表示這應該不是旅遊問題，而是感情問題了，但這方面就不多談，並給出2個建議，其一是妻子認為原PO可以改飛韓國玩，若男生照著規劃的行程去玩，可能觸景傷情。自己則是建議直接再找一個旅伴比較簡單，畢竟原PO自稱旅行P人，不被計劃束縛更改計畫應該也很正常，不需要一定要按照計定的行程走。留給那個以後願意一起去日本玩、還沒出現的她，再一起去執行這個行程也不錯。文末也表示，原PO規劃的行程很不錯，若有興趣有能去應徵。

