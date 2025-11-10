綠：網傳捐巨資換IPAC演講 造謠者該法辦

（中央社記者王揚宇台北10日電）網路出現不實訊息，聲稱「法國BBC報導台灣捐贈80億歐元巨資交換演講」。民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱今天受訪表示，這種不具常識的謠言，不需要太認真對待，但造謠者要面對法律責任。

民進黨立委林楚茵則在臉書撰文表示，法國根本沒有「BBC」，見不得台灣好的造謠仔就該法辦。

副總統蕭美琴結束在布魯塞爾的「對中政策跨國議會聯盟（IPAC）」年會演講行程，9日清晨搭機返台，但網路出現不實訊息聲稱「法國BBC報導台灣捐贈80億歐元巨資交換演講」。總統府發言人郭雅慧9日表示，相關內容實屬惡意捏造，絕非事實，已通知警政單位依法調查處理。

廣告 廣告

民進黨立法院黨團今天召開輿情回應記者會，針對上述事件，鍾佳濱受訪表示，這則謠言的內容提到法國有BBC及80億歐元，這種誇張金額、不具常識的謠言內容，不需要太認真去面對，但造謠者可能要認真面對其法律責任，外界常說造謠一張嘴，看來這個人未來法院會跑斷腿。

林楚茵說明，蕭副總統在歐洲議會發表演說，達成台歐外交的大突破，而當全台灣人民振奮時，網路馬上出現荒謬謠言，她認為見不得台灣好的造謠仔就該法辦。

媒體追問，外傳美國在台協會（AIT）可能本週約國民黨主席鄭麗文會面，了解國民黨對於國防預算的看法。

鍾佳濱回應，美國做為民主同盟國非常重要的領導國，對於其他民主同盟國內的主要政黨，都會持續進行溝通跟了解，以便掌握各同盟國之間彼此的合作。不只是國民黨，AIT在台官員過去也曾經常性與國內主要政黨領導人會談。

鍾佳濱認為，AIT關注台灣未來的國防經費，台灣也承諾會在2030年前達到GDP5%的目標，因此在這目標下，國內各主要政黨能否同樣履行，是美國所關切的。（編輯：張若瑤）1141110