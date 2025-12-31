綠：藍排黨產、眷改條例協商 企圖為救國團婦聯會解套

（中央社記者林敬殷台北31日電）民進黨立法院黨團表示，國民黨團急著今天協商不當黨產條例及眷改條例2個爭議性修正草案，企圖在明年1月2日院會表決通過，幫救國團及婦聯會解套，恐因此侵吞人民新台幣400億元。

立法院外交及國防委員會、內政委員會今天下午將分別舉行「國軍老舊眷村改建條例第3條條文修正草案」及「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例第4條及第34條條文修正草案」協商。

民進黨團上午在立法院舉行「國民黨的跨年賀禮？侵吞人民400億」記者會，黨團幹事長鍾佳濱表示，國民黨團將不當黨產條例及眷改條例修正草案在12月2日立法院會逕付二讀，急著今天協商，因為明年1月2日院會就可以表決。

鍾佳濱說，國民黨版修法條文，增列「曾經隸屬於國家者不在此限」，試圖為救國團解套，認為只要是當時從國家接收的財產，就不用歸還。

他表示，現行條文規定「過去只要是人事、業務或財務由政黨實質控制，就可以被認定為附隨組織」，但國民黨團版本將「或」改為「及」，在這種情況下，婦聯會有可能也會被認定為非附隨組織。

鍾佳濱說，救國團的土地、建物及現金，據估計高達新台幣16億3507萬元，婦聯會有387億元，兩者合計400億元。

至於眷改條例，鍾佳濱說，現行條文規定，眷改條例只適用於民國69年12月31日前，但國民黨立委羅智強版本刪除69年12月31日的規定，國民黨立委馬文君版本則是只要認為有改建必要都可以併入，由國家出資改建，等於是「無限期都更」。

民進黨立委林月琴表示，這400億元若拿來做福利，可以支應通勤族的TPASS經費、少子化問題、年輕世代的婚育宅，還有生育補助、育兒津貼等。

民進黨立委范雲說，國民黨透過修法把已被認定不當所得的黨產，重新包裝成公益使用，如果真的要做公益，為什麼不是回到國庫、編進福利預算，而是回到政黨或其周邊組織。這是政治干預司法跟行政，讓轉型正義全面倒退。

民進黨立委沈伯洋指出，國民黨修法提案創造出一堆新的得利者，導致世代不正義、土地正義遭受破壞。（編輯：謝佳珍）1141231