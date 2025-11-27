綠：藍白三修財劃法掏空國庫 瓦解台灣之盾

（中央社記者林敬殷台北27日電）行政院會今天通過強化防衛韌性特別條例草案，民進黨立法院黨團表示，總統賴清德宣布未來8年投入新台幣1.25兆元國防預算，遭藍白質疑要舉債，但藍白三修財劃法掏空國庫，就是想瓦解台灣之盾，讓台灣無法提升自我防衛能力。

朝野對財劃法修法爭論不斷，民進黨團下午在立法院舉行「在野舞劍掏空國庫 意在瓦解台灣之盾」記者會，回應行政院會上午通過「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案。

廣告 廣告

民進黨團幹事長鍾佳濱指出，台灣1年健保支出超過1兆元，等於1年用1兆的資源照顧國民健康。賴總統宣布未來8年投入1.25兆元國防特別預算，強化台灣自主防衛能力，等於平均1年不到1600億元，相信民眾不會認為這對國家財政造成負擔。

鍾佳濱說，反觀藍白，從去年12月10日到現在修了三次財劃法，從中央拿走超過6600億元，這將讓115年度中央政府總預算必須被迫舉債。

鍾佳濱表示，在野黨知道三修財劃法的結果，就是掏空國庫、大慷國庫之慨，現在反而質疑賴總統跟行政院可能舉債投入國防預算。在野黨三修財劃法目的，意在瓦解台灣之盾，讓台灣無法提升自我防衛能力，地方跟人民並未因此受益。

鍾佳濱說，民進黨團對藍白惡修財劃法提出嚴厲譴責，呼籲在野黨回頭是岸，不要跟主流民意作對。

黨團書記長陳培瑜表示，藍白24日把行政院版財劃法擋在程序委員會外，連付委、討論的機會都沒有，難道是不敢面對院版財劃法能舒緩財政嗎。

國民黨立法院黨團書記長羅智強主張，讓立院三讀修正通過的財劃法實施半年後再檢討成效。陳培瑜說，請羅智強問問台北、新北、台中與桃園等市長，敢不敢對人民說，「這個法先用用看，不好用再修」，如果藍營執政縣市首長敢說這種話，再來討論。（編輯：林克倫、萬淑彰）1141127