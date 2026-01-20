綠：藍白再度阻擋國防預算 罔顧國家防衛需求
（中央社記者葉素萍台北20日電）民進黨發言人韓瑩今天說，國民黨與民眾黨再度挾人數優勢，在立法院程序委員會封殺今年度中央政府總預算案，同時阻擋攸關未來8年、總額1.25兆元的國防特別預算條例草案。在野黨不顧國際情勢與國家防衛的需求，持續癱瘓預算審查，是否在「等中國同意」。
民進黨發布新聞稿，韓瑩說，已經不想計算這是在野黨第幾次封殺，但必須嚴肅提醒社會各界，總預算案若無法審議，今年度的國防預算會受影響。國防特別預算條例不審，長期的國軍戰力規劃會受到衝擊。藍白兩黨一再犧牲國家的防衛、人民的安全，無疑是拿國家安全作為政治操作的籌碼。
韓瑩指出，國防部長顧立雄昨天再次清楚說明，為期8年、總額1.25兆元的國防特別預算，並非僅限對美軍購，還包括在國內建立彈藥、底火、炸藥、夜視鏡等關鍵產線，以及採購台美共同研發的武器系統，目的正是強化台灣的自主防衛能力與國防韌性。令人不解的是，這些攸關國家安全的項目，藍白兩黨為何連進入實質審查都不願意。
韓瑩表示，民眾黨黨團總召黃國昌明明快閃去了一趟美國，美國官員也見了，大樓照片也拍了，何以回到台灣，仍繼續反對審查所有的國防經費，又為何開會要夾帶機密文件出場，行徑令人難以理解。
韓瑩質疑，國民黨主席鄭麗文多次公開宣稱，今年上半年要出訪北京、會見中國領導人習近平，並稱此行具有「重大戰略意義與訊息」。難道是為了讓鄭麗文見到中共領導人，才指使藍白立委不斷阻擋、封殺國防預算。
韓瑩重申，台灣的國防不應成為政治操作的籌碼，台灣的立法院審不審國防預算，更不該淪落到要看中國的臉色。呼籲藍白立委對國家忠誠、對工作負責，儘速排審總預算案與國防特別預算條例。（編輯：萬淑彰）1150120
其他人也在看
拜會挺憲派議長議員但「拒簽協議」 陳亭妃破冰之行觸礁
民進黨台南市長初選勝出的立委陳亭妃，20日拜會挺憲派的議長邱莉莉，20多位挺憲派議員也陪同出席，雙方密室會談45分鐘後，陳亭妃丟下一句「OK啦！」即離去，邱莉莉則對陳亭妃沒有簽署由23名議員簽署的「2026民進黨勝選共同聲明，三點協議保證」，表示遺憾。由23名議員簽署的「2026民進黨勝選共同聲明，三點協議保證」，包括：一、秉持民進黨創黨40周年，謹記「清廉、勤政、愛鄉土」的精神，堅決要求與郭信良的關係做明確的切割。二、不得輔選國民黨籍、其他黨籍及曾經批判攻擊本黨之無黨籍議員候選人。三、大選後的正副議長選舉必須尊重黨團自主，支持黨團推出之正、副議長人選。民進黨團總召李宗翰說，今天是為了民進黨團結的拜會行程，會談過程中，陳亭妃承諾黨團自主產生議長，但很可惜有23位議員連署簽名的書面聲明，她並沒有簽署，讓我們感到遺憾。邱莉莉說，陳亭妃非常誠意地來拜訪，但很遺憾沒有完全達成共識。在選舉過程中，很多市民朋友的問題，我們也希望能夠透過此次的連署，讓社會大眾比較清楚一點，但陳亭妃除了部分口頭承諾外，並沒有連署聲明。陳亭妃則強調，將安排時間正式拜會民進黨團，台南一定要贏、議員「全壘打」。更多新聞推薦台灣好新聞 ・ 1 小時前 ・ 32
獨家／民進黨桃園市長人選出爐了！傳1月底將徵召提名「他」挑戰張善政
即時中心／潘柏廷報導民進黨選對會持續布局2026年選戰，而六都之中僅剩台北市、桃園市尚未確定名單，其中在桃園市長參選人部分，不分區綠委王義川、總統府副秘書長何志偉皆為外界點名的熱門人選。對此，《民視》掌握最新消息，民進黨將在1月底徵召提名「他」出戰現任國民黨籍桃園市長張善政，相關內容也隨之曝光。民視 ・ 1 天前 ・ 246
美車有望「0關稅」？ 政院證實：美方要求全面開放
台美對等關稅確定降為15%，不過美製進口車的關稅尚未公布，日前有消息傳出關稅有望調降到0%，引發大眾對台灣車市的熱烈討論。而經貿辦總談判代表楊珍妮今（20）日表示，美方要求我方全面市場開放，希望可以對齊鄰近東南亞國家全面市場開放情形，並參考過去我方與他國FTA的開放程度，至於美製進口車關稅是否會調降，楊珍妮說明，汽車市場開放的降稅，將會與美方進行協商，一旦雙方簽署協議之後，談判團隊會完整報告。EBC東森財經新聞 ・ 4 小時前 ・ 79
在野搶高地1／白委髮夾彎不卡軍購條例 藍傳親美派場外集結架空黨中央
民眾黨針對日前行政院提出八年約需對美砸新台幣1.25兆元、全名為《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》的「國防採購特別條例」喊出堅決反對，對此美方屢次磋商，才敲定由黃國昌率候任立委王安祥、民眾黨國際部主任林子宇、民眾黨立院黨團主任陳智菡等人快閃訪美做為...CTWANT ・ 11 小時前 ・ 84
預言台美關稅協議是「正式建交前的暖身」！專家：川普很可能在任內建交台灣
台美關稅協議正式出爐，台灣調降為不疊加15%稅率，同時享有232條款最惠國待遇，而台灣企業將投資美國2500億美元，政府信用擔保2500億美元。對此，總體經濟學家吳嘉隆直言，這個美台關稅不單單只是降關稅，更有外交、軍事上的重大涵義，「可以解釋成正式建交之前的暖身」。吳嘉隆在臉書發文表示，美國與台灣達成的協議，其實不只是關稅。更重要的是，第一，在許多高新技術......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 761
解放軍5年內攻台機率曝光！紐時專欄作家揭中共開戰前兆
美國知名專欄作家紀思道在《紐時》撰文指出，中共未來5年攻台機率約30%，海空封鎖可能性高達60%。文章推演多種情境，從初期資產撤離、網路攻擊、癱瘓電網，到飛彈斬首、打擊美軍基地及全面封鎖。紀思道強調，台灣官員更憂心「灰色地帶」行動，如海上隔離，此類非全面戰爭的施壓恐持續升高。若台積電晶圓廠因戰事受損，將引發全球經濟大蕭條。他呼籲美台及盟友合作嚇阻中國，並質疑台灣內部為獨立付出的代價，儘管台灣官方堅三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 101
藍營竹縣提名陷內鬥僵局 陳見賢惹議綠營推鄭朝方備戰
2026新竹縣長選舉佈局，藍綠兩樣情。由於現任縣長楊文科涉貪案仍在審理，國民黨接班人選喬不攏，立委徐欣瑩與副縣長陳見賢兩強相爭，協調未果。其中，陳見賢的過往背景成為選戰攻防焦點，不僅遭名嘴質疑曾受管訓，更被指捲入幫派與土地開發爭議，讓藍營在地選情增添變數。鏡週刊Mirror Media ・ 7 小時前 ・ 4
國民黨2026新北恐失守？藍議員曝蘇巧慧民調：跟李四川只差個位數
2026新北市長選戰，民進黨早早拍板徵召立委蘇巧慧出戰，國民黨則仍未確定是由新北市副市長劉和然還是台北市副市長李四川參選，而國民黨主席鄭麗文昨（19）日稱，黨內的溝通與協調氣氛良好，進展相當順利，無須舉行初選，目標是在農曆年前完成新北市長的提名。不過，國民黨台北市議員李明賢就透露，他看過幾份民調，李四川與蘇巧慧民調差距已越拉越近，只剩下個位數，很多新北議員都希望提名越早越好。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 52
鄭麗君讓人驚艷可選台北市？她提1關鍵反對
[NOWnews今日新聞]2026即將舉行地方選舉，民進黨的台北市長人選備受關注，近來行政院副院長鄭麗君由於台美關稅談判成果斐然，被視為絕佳人選，綠委吳思瑤也喊贊成。不過，作家顏擇雅昨（18）日對此表...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 115
1.25兆軍購清單今揭曉？藍白聯手秘密會議出大招了！
立法院外交及國防委員會今（19）日氣氛劍拔弩張！國防部為爭取高達1.25兆元新台幣的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」，今日將由國防部長顧立雄親赴立院召開機密會議進行報告,。這筆被外界視為向美國新任總統川普繳交「投名狀」的天價預算，不僅涉及愛國者飛彈等千億級大案，更引爆朝野激烈攻防。國民黨立委馬文君會前強硬表態，質疑美方已公開的項目何必搞「機密」，痛批此舉恐是為了「封口」，強調絕不隨意放行,。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 17
國民黨2026恐翻車！學者驚爆3縣市整合危機 斷言綠營已開始強攻
即時中心／黃于庭報導九合一大選將近，朝野各黨派積極布局，民進黨已陸續拍板出戰人選；反觀國民黨仍有多縣市未明，甚至面臨整合困境，更有多名學者、媒體人分析，藍營2026恐怕會失去多個席次。對此，文化大學廣告系教授鈕則勳表示，關稅、總預算等議題，當前環境氛圍有利於民進黨，且國民黨3縣市整合持續卡關，現在可說是面臨內外交迫，年底選舉風險恐怕相當高。民視 ・ 1 天前 ・ 39
台中提名陷僵局！鄭麗文喊「沒理由勸退楊瓊瓔」：黨內協調一直都在進行
國民黨台中市長提名首度協調破局，立委楊瓊瓔與立院副院長江啟臣疑似內鬨失和。國民黨主席鄭麗文今（19日）接受節目《《中午來開匯》》專訪時表示，若協調不成就採取初選，大家都認為江啟臣是理所當然的市長人選，但選舉就是這樣，總有各種可能的變化，參選市長是楊瓊瓔作為國民黨黨員的權利，沒有人可以剝奪，黨中央沒有理由一定要勸退她。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 18
民進黨2026北市奇兵會是鄭麗君？作家曝1問題：害了她也害到賴政府
2026縣市長選戰腳步逐漸逼近，民進黨台北市長人選尚未有定論，除了表態爭取的壯闊台灣聯盟發起人吳怡農，立委王世堅、民進黨前秘書長林右昌等人近期也都被點到名，其中行政院副院長鄭麗君率團赴美談下台美關稅15%，獲得不少認可，也有一派認為她會是奇兵。對此，作家顏擇雅在臉書發文大喊反對，直言若鄭麗君選北市恐害了賴政府、也害了鄭麗君。針對外界點名這次關稅談判表現亮眼......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 57
格陵蘭危機升溫！丹麥、美國、加拿大增兵 揭密歐盟防禦條款42.7
美國總統川普併吞格陵蘭的野心，造成西方民主陣營瀕臨破裂。宗主國丹麥的增派兵力於19日晚間飛抵格陵蘭，同一時間，北美防空司令部（NORAD）也宣布一架飛機將抵達該島的美軍基地，互別矛頭的意味濃厚。加拿大媒體則引述自家官員報導，渥太華同樣規劃派兵格陵蘭參加歐洲盟國的聯合軍演，就只等最終決定。隨著北約的共同防禦機制恐怕失靈，外界也關注歐盟第42.7的協防條款，能否成為丹麥的保命符。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 5
又有共諜落網！「這政黨」幹部接受中國招待還介選 法院出手重判
即時中心／高睿鴻報導為達統戰目的，中共惡意滲透台灣的手段越來越多元，甚至將魔爪伸進民間；為此，台灣政府及檢調系統近日積極肅清匪諜，並讓法院定奪相關案件。高院最近就接獲1案，得知「統一聯盟黨」屏東分會會長張存逢、總幹事黃榮德，不僅在2024年總統大選期間，與中國台辦官員密切聯繫、更接受落地招待、低價餐飲及旅遊等，換取事後協助宣傳、支持國民黨正副總統候選人侯友宜、趙少康。高院審酌後，對兩人均維持4年6月有期徒刑原判。民視 ・ 7 小時前 ・ 7
從陳時中到鄭麗君 明星政務官能否為綠營打開台北市大門？
[FTNN新聞網]記者吳家豪／特稿負責對等關稅談判的行政院副院長鄭麗君，近日確認為台灣爭取到台美對等關稅15%不疊加的逆差國家最惠待遇，談判團隊於昨（1/19）...FTNN新聞網 ・ 10 小時前 ・ 30
蔣萬安看招！傳卓榮泰、鄭麗君親征北市？蘇巧慧回應了
即時中心／顏一軒、魏熙芸報導九合一大選倒數314天，外傳民進黨將在台北市長選戰中徵召行政院長卓榮泰或副院長鄭麗君親征，桃園部分則有行政院秘書長張惇涵、總統府副秘書長何志偉、綠委王義川被點名。對此，民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧今（18）日回應，台北市是全國首都，黨內有非常多優秀人選，希望黨中央遵循機制，能盡快推出最適合的人選。民視 ・ 1 天前 ・ 6
點名「德意志」僅剩兩活棋 凌濤：鄭麗君戰台北、卓榮泰拚桃園
凌濤指出，民進黨台南市長初選，陳亭妃擋下德意志擴張版圖，證實光有嫡系力有未逮，還必須具有一定競爭力才能享有「主角威能」；自己人拿下直轄市才有2028黨內連任底氣，面對最重要的台北、桃園兩大直轄市，在台南受挫之後，賴清德更是頭痛，現有賴系參與人民調不見起色，結...CTWANT ・ 1 天前 ・ 3
綠勸進鄭麗君選北市 藍委批「德公移山」
民進黨布局2026縣市首長選戰，近日因行政院副院長鄭麗君對美關稅談判有功，黨內勸進鄭出戰台北市長聲浪愈發強烈，但國民黨立...聯合新聞網 ・ 11 小時前 ・ 24
影/歐洲警戒格陵蘭被拿走！帥化民：川普在「家暴」自己盟友
美國總統川普為奪取格陵蘭與歐洲8國槓上，法、德、英等在丹麥請求下派兵登陸格陵蘭島，退將帥化民認為，此舉並非「軍事行動」或「軍演」，而是一場高度政治化的姿態展現。中天新聞網 ・ 7 小時前 ・ 1